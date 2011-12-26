گواهی ثبت 290 اثر فرهنگی و هنری صادر شد

احمدعلی محسن‌زاده مدیرکل دفترحقوقی این وزارتخانه با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: پس از درخواست ما از هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری در 2 سال پیش برای ثبت آثارشان در وزارت ارشاد، تا به امروز 3258 درخواست به دفتر حقوقی وزارت ارشاد ارائه شده است.

وی افزود: این نشانه اقبال هنرمندان و اهالی فرهنگ کشورمان برای پیگیری حقوقشان است و ما هم در وزارت ارشاد موظفیم نسبت به بررسی این درخواست‌ها، ثبت آنها و صدور گواهی ثبت و ارائه آن به پدیدآورنده اثر اقدام کنیم.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد اضافه کرد: از میان درخواست‌های مذکور تاکنون 1216 اثر به ثبت رسیده‌اند و برای 290 قلم آنها گواهی ثبت هم صادر شده است.

محسن‌زاده تاکید کرد: مابقی درخواست‌ها هم در دست بررسی است و امیدواریم با روند فعلی گواهی ثبت برای همه آنها در آینده‌ای نزدیک صادر شود.

به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد، گواهی ثبت یک اثر فرهنگی و هنری دقیقاً همانند صدور سند مالکیت برای آن است و سوء استفاده از آن مشمول قانون مربوط به سوء استفاده از سند ملکی خواهد بود و خادمان آثار و پدیدآورندگان آنها از همه حقوق مندرج در قانون مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط بهره‌مند خواهند شد.