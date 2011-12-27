به گزارش خبرنگار مهر، «حاشیهنشینی و اسکان غیر رسمی؛ چالشها و پیامدها» نوشته سیدرضا صالحی امیری و زهرا خدائی توسط نشر ققنوس منتشر شد.
حاشیهنشینان به معنای اعم شامل تمام کسانی است که در محدوده اقتصادی شهری ساکن هستند ولی جذب اقتصاد شهری نشدهاند. جاذبه شهری و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار روانه ساخته است.
این افراد اکثرا روستاییانی هستند که به منظور گذراندن زندگی بهتر راهی شهرها شدهاند. هرچند تعریف مذکور بر مبنای دیدگاه اقتصادی و بسیار کلی است، میتوان با افزودن تعریف دیگری به غنای آن افزود: یعنی حاشیهنشینان کسانی هستند که در سکونتگاههای غیرمتعارف همراه با ساکنان بافت اصلی شهر زندگی میکنند و بیشتر بر اثر نیروی دافعه خاستگاه اصلی خود و کمتر تحت تاثیر عوامل جاذب شهری از زادگاه اصلی خویش رانده شدهاند.
مولفان کتاب معتقدند که حاشیهنشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو در نظام شهرنشینی است و بسیاری از مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه ناشی از رشد و گسترش نامتوازن نظامها و فضاهای شهرنشینی بوده است.
آنها همچنین در بخشی که به بررسی موضوع بحث در ایران میپردازند، جاذبه رو به رشد شهرهای کشور و تجمع سرمایه در این فضاهای منطقهای را عوامل مهمی در گسترش شهرنشینی در ایران میدانند.
این کتاب دارای سرفصلهایی چون دیدگاهها و نظریات کلان پیرامون حاشیهنشینی، ویژگی و پیامدهای حاشیهنشینی، حاشیهنشینی در جهان و ایران، حاشیهنشینی و پیامدهای آن در کلانشهر تهران، راهبردها و سیاستهای مواجهه و مداخله است.
چاپ نخست کتاب «حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی؛ چالشها و پیامدها» هفتمین جلد از مجموعه «مدیریت و فرهنگ» با شمارگان 1100 نسخه، 455 صفحه و به بهای 12 هزار تومان به تازگی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.
