انتخابات سالم در گرو اجرای دقیق قانون انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری از جرائم احتمالی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر ایجاد فضای سالم در انتخابات تاکید کرد و اظهار داشت: باید انتخابات در فضای سالم و با رعایت کامل قوانین و مقررات اجرا شود.

وی با صدور بخشنامه، دستور تشکیل ستادی با مشارکت مسئولین قضائی و اداری سازمان ها را صادر نموده و این ستاد در مرکز استان راه اندازی و تشکیل جلسه داد.

وی افزود: وظیفه این ستاد کمک به مجریان انتخابات است و قصد دخالت در امور اجرایی ندارد.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه این ستاد تنها بر اجرای صحیح قانون و دادن تذکرات مناسب و شناسایی و پیشگیری از جرائم انتخاباتی تشکیل شده است، بیان داشت: جرائم انتخاباتی توسط رای دهنده، ستاد انتخاباتی یا برخی از کاندیداها صورت می پذیرد که باید بصورت دقیق رصد شوند.

وی گفت: این ستاد به ریاست رئیس کل دادگستری استان ها در مراکز استان ها تشکیل و در شهرستان ها نیز رئیس حوزه قضایی بعنوان رئیس ستاد و دادستان بعنوان دبیر ستاد انتخاب می شود.

وی افزود: اجرای دقیق قوانین انتخابات و پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی می تواند تنش های اجتماعی و جریانات انحرافی را از بین ببرد.

حمیدی با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان در جریان انتخابات گذشته کمترین تنش را داشته است، اظهار داشت: شعبه های ویژه رسیدگی به جرائم احتمالی انتخابات در حوزه های قضائی استان تشکیل و قاضی این شعبه ها نیز معرفی شده است.

وی گفت: باید مسائل قانونی برای ستادهای انتخاباتی ارسال و برای کاندیداها جلسات توجیهی گذاشته شود تا انتخابات با کمترین تنش و در فضایی سالم برگزار شود.