بانوان کرمان در صدر لیگ برتر فوتبال/ نصر فارس را شکست می دهیم

مریم جعفری در گفتگو با مهر اظهارداشت: از تیم اوج نصر فارس به دلیل اینکه تمام بازیکنان خود را تغییر داده است و همین عامل موجب شده است که نتایج خوبی کسب کند شناخت دقیقی نداریم.

وی اظهار داشت: هفته گذشته توانستیم با یک برد پرگل تیم ملوان بندر انزلی را از پیش رو برداریم اما بازی این هفته مقابل اوج نصر فارس در شیراز یک بازی سنگین برای تیم ما خواهد بود.

وی بیان داشت: تیم اوج نصر فارس در هفته های اخیر نتایج قابل توجهی را به دست آورده است و تیم بانوان فوتبال شهرداری بم قطعا بازی سختی در مقابل این تیم داریم.

وی افزود: هم اکنون با تیم گرگان هم امتیاز هستیم و شکست یا تساوی ما با تیم نصر فارس و پیروزی سرخپوشان عنوان نخست جدول را از تیم فوتبال شهرداری بم خواهد گرفت.

جعفری بیان داشت: تیم فوتبال بانوان شهرداری بم در سال جاری تمام سعی خود را برای کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال بانوان خواهد کرد و این مطلب دور از دسترس بازیکنان شهرداری بم نیست.

وی با اشاره به رد و بدل شدن گلهای زیاد در لیگ برتر بانوان بیان داشت: روحیه ظریفی که در بین بازیکنان تیم های فوتبال بانوان وجود دارد موجب دریافت گلهای زیاد آنان در مسابقات است زیرا تیمی که دو گل پیش افتاد تیم مقابل دیگر روحیه بازی ندارد.

تیم فوتبال شهرداری بم در نیم فصل نخست این مسابقات با شش گل از سد اوج نصر فارس در بم گذشته بود اما این تیم تمامی بازیکنان دور رفت خود را تعویض کرده است.

