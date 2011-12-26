پیام ابراهیم پور تهیهکننده سری جدید برنامه صبحگاهی "روز از نو" که از صبح امروز روی آنتن رفت، درباره ساختار این برنامه به خبرنگار مهر گفت: قرار است با سری جدید "روز از نو" ساختار نویی در برنامههای صبحگاهی به وجود بیاوریم. البته امیدوارم این تلاش ما به مثابه ضربالمثل خالکوبی شیر بییال و دم و اشکم نشود و اینطور نباشد که بگوییم چه میخواستیم، چه شد؟! در وقفه دو روزهای که از ابتدای هفته برای آغاز برنامه به وجود آمد نیز دکور را تکمیل کردیم و باید بگویم این روزها در مرز سکتهام!
وی افزود: دکور این برنامه دفتر یک مجله است. معمولا همه در برنامههای صبحگاهی ادعای نمایش یک مجله تصویری را دارند اما کار ما واقعا همین است. 10 نفر روی صحنه حاضرند و یک بند حرف میزنند. سرویس ورزشی مریم رستمی یکی از رادیوییها، اجتماعی هومن ستوده پسری خوشفکر، اقتصادی علی مروی دانشجوی دکترای اقتصاد و خبرنگار فرهنگ و هنرمان امید محمدنژاد سفالگر، عکاس و هنرمند است و دوستانی چون سیروس همتی کارشناس بخش تئاتر، روشنک عجمیان و از اهالی شعر و موسیقی چون محمد علی بهمنی در برنامه حاضر میشوند.
این تهیهکننده با اشاره به بخش ستون آزاد اظهار کرد: در این قسمت به مناسبات مختلفی چون نهضت سواد آموزی میپردازیم. روابط عمومی و هیات تحریریه نیز در حال درآوردن نشریه هستند و طناز گروه و در حقیقت سردبیر مجله شهرام شکیبا است و من هم مدیر مسئولم!
ابراهیمپور که "شبهای روشن" را در ماه رمضان در شبکه دوم داشت، درباره برگزاری جلسات تمرین پیش از اجرای زنده تصریح کرد: این بار میخواهم آن و لحظههای برنامه را زیاد کنم. برنامهمان باید مستند و هر کس در آن خودش باشد. آمدهام بدعت ایجاد کنم، اگر شد که از عید دیگر سر برنامه نمیآیم اگر نشد هم همینطور! قرار گذاشتهام که تا نوروز کاری را که میخواهم به سرانجام برسانم.
وی ادامه داد: این برنامه را دو گروه اجرا میکنند که یک روز در میان سرکار میآیند. هر بخش مستند گزارشی 4 دقیقه است و 20 بچه مجری داریم که نقش کارشناس را ایفا میکنند. با حضور دو گروه متفاوت نیز فرم، طراحی و مدیریت دیگری را هر روز خواهیم دید و نوع ارائه مطالب عوض میشود. برای مثال مریم رستمی ورزش بانوان و محمدرضا یکتامرام ورزش آقایان را برعهده دارد. بحث خبر هم با مرتضی مصباحراد و گلاره جباری است.
تهیهکننده "روز از نو" با بیان اینکه زمان هیچ آیتمی از برنامه بالای پنج دقیقه نخواهد بود، یادآور شد: برنامه با بسمالله و ذکر یک آیه از قرآن شروع میشود و در 110 دقیقه ما یک دو ماراتن خواهیم داشت. در انتهای کار نیز نشریه لااقل 10 صفحهای آن روز را با مخاطبان ورق میزنیم.
ابراهیمپور با اشاره به حضور مهمانان در این برنامه گفت: با حضور مهمان جای او با مجری عوض میشود و مجری هم روی استیج گاه حتی پشت به دوربین برنامه را اجرا میکند. این فرمت بعضی وقتها به هم میخورد و مثلا با یک مناسبت مذهبی و حضور یک روحانی همه دور او حلقه میزنند و برنامه به گعدهای دوستانه تبدیل میشود که به دنبال ایجاد چالش است.
وی تصریح کرد: از حالا به برخی مناسبتها فکر کرده و سوژهها را برای برداشتن خیزی بلند آماده کردهایم. جسارتا مخاطب برایم مهمتر از مدیران است و امیدوارم رسالت برنامه صبحگاهی که نمایش نشاط است را به انجام برسانیم.
این تهیهکننده با اشاره به زمان پخش برنامه از 7 تا 9 صبح اظهار کرد: هر روز صبح ساعت پنج و شش بیدار شدن برای خود من انقلاب بزرگی مثل انقلاب اکتبر فرانسه است و مدتها است اینقدر زود بیدار نمیشوم!
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