حجتالاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی دکترای فلسفه دین از دانشگاه مکگیل کانادا و دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که گفتگوی بین ادیان چه تأثیری در مناسبات بین المللی و روابط بین دولتها و ملتهای جهان دارد، گفت: در جهان رسانهای معاصر معادله مناسبی میان اطلاعات غرب علیه اسلام و اطلاعات مردم جهان اسلام وجود ندارد و واقعه بیداری مردم از طریق رسانههاست.
وی افزود: به ویژه اینکه اطلاعات مردم جهان نسبت به شیعه در حداقل وجود دارد و علاوه بر این صحنه بدبینیها و برداشتهای سوء بسیار فراوان است، یکی از بهترین راههای ایجاد همدلی بیشتر میان اینها و تعامل بینالمللی این است که ما جوامع را از نظر اطلاعاتی آماده و سوء برداشتها را برطرف کنیم.
ساجدی گفت: به همین خاطر به نظر میرسد بهترین راهکار برای رفع مشکلات ایجاد شده گفتگو میان ادیان است، این گفتگو زمینه را فراهم میکند تا هم اندیشمندان و هم مردم جهان به تدریج نگاه کامل و صحیحی داشته و تجارب هم نشان داده این کار بسیار مؤثر و راهگشا است.
مؤلف "دین و دنیای مدرن" با بیان اینکه در غرب تصاویر غلطی از اسلام به نمایش میگذارند و اگر مردم هم بخواهند رو به اسلام آورند، محیط اجازه نمیدهد که به این سمت بیایند، گفت: در چنین جهانی وظیفه ماست خود را از این انزوای فکری و سیاسی از طریق ارتباطات فرهنگی به ویژه ارتباط ادیان دور کنیم و پیام واقعی اسلام را به گوش جهانیان برسانیم.
ساجدی تأکید کرد: تعامل و گفتگو میان ادیان در تاریخ اسلام نیز وجود داشته و امامان ما در دورانهای مختلف این کار را انجام دادهاند و حتی چنین فضای باز فکری وجود داشته که مسیحیان برای رشد علمی بیشتر به کشورهای مسلمان میآمدند و آزادانه رهبران آنان مراجعه به احادیث میکردند و بین فرقهها تعامل وجود داشت، باید راه را برای جوانان، اندیشمندان باز کنیم.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: اگر گفتگوهای ادیان رسانهای و به آن دامن زده شود و اگر به ویژه در دانشگاهها مختلف برگزار و اجازه داده شود که از نیروهای شناخته شده در این محافل، همایشها و گفتگوها استفاده شود میتواند نظرات گستردهای در جهان ایجاد و فراهم کند و بسیاری از دشمنیها و بسترهای آنرا کاهش دهد، اگر گفتگو میان شیعه و وهابیت صورت گیرد و مردم بفهمند چیزهایی که وهابیون در مورد شیعیان عنوان میکنند واقعیت ندارد، مردم به سادگی تن به تبلیغات وهابیت نخواهند داد و همین گونه در جهان نیز عینا این مطلب را داریم.
ساجدی در پایان گفت: دامن زدن به این موضوع به گفتگوی ادیان کمک خواهد کرد، گفتگوها می تواند در بحث عرفان انجام شود، در مجموع مظلومیت زدایی از اسلام و پردهبرداری از چهره واقعی اسلام در مقابل فرهیختگان جهان از ضروریات جوامع اسلامی است.
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