نامگذاری مناسب نوزادان در شخصیت آنها تاثیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی ظهر یکشنبه در جلسه بزرگداشت ثبت و احوال استان چهار محال و بختیاری اظهار داشت: ثبت احوال، آمارهای به موقع، جامع و کامل را در اختیار جامعه می گذارد.

وی تصریح کرد: طبق آمار اسامی که برای دختران گذاشته شده فاطمه و زهرا رتبه های اول و دوم را دارد و در نامهای پسران، امیر علی و ابوالفضل رتبه های اول و دوم را در جامعه داراست.

عنابستانی ادامه داد: فرهنگهایی که در جامعه به وجود آمده در نامگذاری نوزادان نیز تاثیر گذاشته است.

استاندار چهار محال و بختیاری عنوان کرد: تحلیل آمارهای جمعیتی جزو وظایف ثبت و احوال است و تاثیر زیادی در جامعه دارد.

وی با اشاره به اینکه انتشار آمار جمعیتی تاثیر زیادی در جامعه دارد، یادآور شد: ثبت احوال مدرن و تحول گر نباید دلخوشی به ثبت آمار و انتشار آنها داشته باشد و این موضوع کافی نیست.

عنابستانی با بیان اینکه تحلیل جدی آمارها به برنامه ریزان کشور کمک می کند، بیان داشت: تحلیل درست آمار جمعیتی باید به موقع انجام شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طی 20 سال گذشته هرم سنی کشور مسیری را در اهداف کشور دنبال نمی کند، تاکید کرد: اگر آمار جمعیتی به موقع انجام شود نشانه هایی برای دولت به وجود می آید تا بتواند برنامه ریزی درستی در کشور انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه تحلیل آمار جمعیتی در برنامه ریزی کشور تاثیر گذار است، عنوان کرد: ثبت احوال باید ارائه آمارو آمار جمعیتی یک منطقه را در اختیار دولت قرار دهد.

عنابستانی عنوان کرد: با ارائه آمار درست، آمار بیرون نیز کنترل می شود و در حرکت جامعه تاثیرگذار است.

وی تاکید کرد: تلاش برای انجام مقدمات و ثبت به موقع می تواند در ساماندهی و برنامه ریزی کشور تاثیر گذار باشد.