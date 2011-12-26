محمدرضا اصلانی؛ مستندساز در توضیح کم و کیف نشستهای تخصصی سینمای مستند با عنوان "پلک تهران" به خبرنگار مهر، گفت: زبان و نشانه در سینمای مستند حرف اول را میزند به این معنا که هریک از نشانههایی که در زندگی پیرامون خود شاهد آن هستیم کلید واژهای برای فیلمساز مستند است؛ فیلمسازی که میخواهد از راه این نشانهها و همچنین زبان سینما به نگاه مستند محض برسد.
وی افزود: از همین رو این سلسله مباحث بهانهای است برای نشان دادن فیلمهایی که با زبان و نشانه به سینمای مستند محض دسترسی پیدا کردهاند و قرار است این سلسله نشستها اولین پنجشنبه هر ماه ساعت 17:30 درسالن استاد شهنازی در خانه هنرمندان برگزار شود.
اصلانی در ادامه افزود: این فیلمها نوعی پیشنهاد ساختاری در زبان سینما است به این معنا که در دنیای فیلمسازی دوربین به عنوان جانشین فیلمساز جهان را میبیند و زاویه دوربین هم 180 درجه است.
وی افزود: در واقع بخشی از پدیدههایی که باید نشان داده شود در این ساختار پنهان میماند اما در تعریف مدرن سینمای مستند پدیدهای برای پنهان ماندن وجود ندارد و دوربین باید 360 درجه بچرخد و همه واقعیتها و یا به عبارت بهتر سوژههای پشت دوربین را هم نشان دهد. هدف از برگزاری این نشستها هم رسیدن به این زبان در سینمای مستند است.
این مستندساز در ادامه صحبتهای خود با اشاره به این مطلب که فیلم تهران هنر مفهومی به زبان و نشانه در سینمای مستند نزدیک است گفت: در بیست سال اخیر در شهر تهران خانههایی بلند ساخته شد که اغلب این خانهها به جای دیوارهای بلند از شیشههای آیینه گونه استفاده شد ه است که این شیشهها به نوعی آیینه شهر تهران است.
وی گفت: در واقع میتوان پشت پنجرههای آیینهای ایستاد و زندگی در شهر تهران را رصد کرد و به قضاوت نشست اما در نهایت بخشی از واقعیتهای زندگی پشت این شیشهها پنهان میماند.
اصلانی در پایان افزود: انتخاب فیلم مستند "تهران هنر مفهومی" برای آغاز سلسله نشستهای "پلک تهران" بیان ساختار زبان و نشانه در سینمای مستند است و نکته جالب اینکه این فیلم که مدت زمانش 77 دقیقه است و برای نخستینبار نمایش داده میشود. در پایان هریک از نشستها مباحثی درباره این ساختار و کارکرد فیلمهای مستند نمایش داده شده مطرح خواهد شد.
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