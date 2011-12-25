نیم فصل دوم لیگ فوتسال حساسیت بیشتری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افضل اظهار داشت: کاسته شدن اختلاف امتیاز تیم صدرنشین گیتی پسند با تیم‌های تعقیب کننده نشان از یک لیگ پویا دارد.

وی افزود: تیم شهرداری ساوه ازجمله تیمهای خوب این فصل لیگ است که در خانه از قدرت مضاعفی برخوردار است.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند با بیان اینکه گلهای دریافتی به دلیل اشتباه بازیکنان بود، تصریح کرد: در پایان این دیدار موقعیتهای خوبی را از دست دادیم.

سرمربی گیتی پسند ادامه داد: همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودم کار ما در نیم فصل دوم سخت‌تر شده و نیاز است بازیکنان با تلاش بیشتری در میدان ظاهر شوند.

وی با اشاره به مصدومیت چند بازیکن کلیدی گیتی پسند، بیان داشت: مصدومیت بازیکنان تیم ما که از سه هفته مانده به پایان نیم فصل نخست آغاز شد، عاملی بود تا از اختلاف امتیازات با تیم‌های تعقیب کننده کاسته شود.

افضل افزود: مصدومیت بازیکنان ما چنان زیاد شده بود که در برخی از جلسات تمرینی تنها پنج یا شش بازیکن حضور داشتند، البته هم اکنون تنها مسعود دانشور مصدوم تیم ما است و بازیکنانی مثل نظری، بندی سعدی و مسعودی نیز با وجود رها شدن از بند مصدومیت هنوز به فرم آمادگی لازم دست نیافته‌اند.

وی به دیدار تیمش برابر گسترش فولاد نیز اشاره کرد و افزود: برابر این تیم در اصفهان کار آسانی ندارم اما امیدواریم با یک برد دلچسب در این دیدار بتوانیم برای هفته‌های سخت آینده به خوبی آماده شویم.