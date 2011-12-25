چهار راهبرد اصلی دهه فجر اعلام شد/ پرهیز از اختلاف افکنی در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در جلسه ستاد عالی دهه فجر گفت: دومین راهبرد، حفظ و اعتلای هویت اسلامی ایرانی در عرصه های بین المللی، سومین راهبرد افزایش امید و نشاط در جامعه و چهارمین راهبرد گسترش مشارکت عمومی و وحدت و وفاق ملی است.

استاندار در ادامه گفت: ارزشها و آرمانهای انقلاب را با زبان روز با همراهی روال گذشته و سنتی باید ترویج و تبدیل به احسن کرد.

وی تصریح کرد: آرمانها و ارشهای دینی مردم، ما را در جهان تبدیل به اسوه و الگو کرده است، هرکس با ادبیات خود و در هر محفلی با ادبیاتی خاص باید به ترویج این ارمانها و ارزشها بپردازد.

قناعت در ادامه با اشاره به راهبرد دوم گفت: همه مشکلات دنیای غرب با ایران هویت اسلامی ایرانی مردم ما است، همه کشورها نوع حکمت و شاخص های مدیریتی خود را بر مبنای لیبرال دموکرات گذاشته اند اما ایران مدلی اسلامی ایرانی ارائه کرده است.

وی با اشاره به دستیابی به انرژی هسته ای توسط ایران گفت: بر مبنای همان مدل اسلامی ایرانی، دانشمندان ما بدون نیاز به غرب به فناوری های هسته ای دست پیدا کردند، این مدل در طول انقلاب خود را نشان داده است.

وی تصریح کرد: هرچه در فکر یک اندیشمند، مردم عادی و دیگران خطور کند که دشمن بتواند مانع سخت افزاری و نرم افزاری ایجاد کند، ایجاد کرد اما ایران تمام موانع را پشت سر گذاشت.

وی اظهار داشت: این مدل عرصه های بین المللی را در می نوردد، اما باید مراقب باشیم تا این مدل مردمسالاری دینی مورد پذیرش نسل سوم هم باشد که هست.

استاندار گلستان در ادامه به راهبرد سوم اشاره کرد و گفت: دشمن می خواهد موفقیت های نظام را کوچک و ضعف را بزرگ نشان دهد، اما دیدیم که در جنگ الکترونیکی و سایبری ،هواپیمای جاسوسی، دشمن به موفقیت ها و قدرت سایبری ایران اعتراف می کند.

وی اذعان اشت: هر کس دانسته و یا نادانسته یاس را در داخل ترویج کند، آب در آسیاب دشمن می ریزد، باید روحیه نشاط را در جامعه ترویج دهیم.

قناعت در رابطه با راهبرد چهارم گفت: دشمن جز ایجاد انشقاق و ایجاد اختلاف های قومیتی و مذهبی چیزی در دست ندارد، راهبرد اصلی ما در سال90 گسترش مشارکت عمومی و وحدت و وفاق ملی به ویژه در درون نظام و کشور است.

وی تاکید کرد: هرچه وحدت و وفاق ما بیشتر باشد شاهد حضور بیشتر مردم خواهیم بود.

قناعت اظهار داشت: دستگاههای اجرایی پروژه های قابل افتتاحی که مورد تایید دفتر فنی حوزه عمرانی باشد را معرفی کنند، فرمانداران نیز نسبت به ارسال ایست پروژه های عمرانی اقتصادی اقدام کنند.

وی تاکید داشت: برنامه ها باید نو، پربار و مخاطب پسند باشد، نشست های مختلف در سطح استان با این شرط که سخنران ها مجرب و خوشنام باشند باید پیش بینی شوند.

اختلاف افکنی در انتخابات از چشم ها دور نخواهد ماند

استاندار گلستان با اشاره به انتخابات اسفند ماه سال جاری گفت: اختلاف افکنی های قومیتیف مذهبی و منطقه ای از چشم تیزبین بازرسان و ناظران هیئت های بازرسی و نظارت دور نخواهد ماند و باآن برخورد خواهد شد.

وی افزود: انتخابات از موضوعات اصلی و جدی در کشور است و دشمن در این بخش کار می کند.

وی ادامه داد: حضور و مشارکت حداکثری مردم اصل اول است و باید پذیرای هرچیزی که تنور انتخابات را داغ می کند باشیم.

قناعت اذعان داشت:همه در برابر قانون برابر هستیم و ملاک و شاخص ما قانون است.

وی تاکید کرد: باید دقت شود در کنار اینکه نشاط می خواهیم اما شاخص قانون باید رعایت شودق روی مبانی نظام جدی هستیم و وظیفه داریم تا از انقلاب پاسداری کنیم.