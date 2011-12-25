مرکز گسترش 21 اثر در فیلم فجر دارد

یه گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای سلام بر فرشتگان ساخته فرزاد اژدری، گیرنده ساخته مهرداد غفارزاده، فیلادلفی ساخته اسماعیل رحیمزاده و مجتبی حسنیپور، رهاتر از دریا ساخته حمید طالقانی و پنجشنبه آخر ماه ساخته ماشاءالله شاهمرادیزاده از جمله آثار سینمایی اولی هستند که با مشارکت این مرکز تهیه و به دبیرخانه جشنواره فجر ارائه شدهاند.
همچنین فیلم های آسیاییها به غزه میروند به کارگردانی سعید فرجی، آینههای غبار گرفته به کارگردانی رهبر قنبری، از پاریز تا پاریس ساخته سیدجواد میرهاشمی، بانوی مبارز ساخته پناهبرخدا رضایی، به پشت تابلو نگاه کن به کارگردانی محسن برمهانی، چرا جنگ؟ ساخته عابدین مهدوی، دوبلور ساکت به کارگردانی شاهرخ بحرالعلومی، ستارهها کارگروهی به سرپرستی پژمان لشکریپور، سفیر صلح ساخته رهبر قنبری، شهر پولکی ساخته محسن خانجهانی، کریم به کارگردانی محسن برمهانی، مادران سربرنیتسا ساخته رضا برجی، متولد سینما- دهه 60 و متولد سینما- دهه 70 به کارگردانی مهرشاد کارخانی، مسلمانان بریتانیا ساخته سیدرضا شیرازی و نویسنده بودن به کارگردانی سیدمصطفی آلاحمد از جمله فیلم های مستند بلند مرکز مستند گسترش و تجربی هستند که در سی امین جشنواره فیلم فجر حضور دارند.
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