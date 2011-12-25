مرکز گسترش 21 اثر در فیلم فجر دارد

یه گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‏های سلام بر فرشتگان ساخته فرزاد اژدری، گیرنده ساخته مهرداد غفارزاده، فیلادلفی ساخته اسماعیل رحیم‏زاده و مجتبی حسنی‏پور، رهاتر از دریا ساخته حمید طالقانی و پنجشنبه آخر ماه ساخته ماشاءالله شاهمرادی‏زاده از جمله آثار سینمایی اولی هستند که با مشارکت این مرکز تهیه و به دبیرخانه جشنواره فجر ارائه شده‏اند.

همچنین فیلم های آسیایی‏ها به غزه می‏روند به کارگردانی سعید فرجی، آینه‏های غبار گرفته به کارگردانی رهبر قنبری، از پاریز تا پاریس ساخته سیدجواد میرهاشمی، بانوی مبارز ساخته پناه‏برخدا رضایی، به پشت تابلو نگاه کن به کارگردانی محسن برمهانی، چرا جنگ‏؟ ساخته عابدین مهدوی، دوبلور ساکت به کارگردانی شاهرخ بحرالعلومی، ستاره‏ها کارگروهی به سرپرستی پژمان لشکری‏پور، سفیر صلح ساخته رهبر قنبری، شهر پولکی ساخته محسن خان‏جهانی، کریم به کارگردانی محسن برمهانی، مادران سربرنیتسا ساخته رضا برجی، متولد سینما- دهه 60 و متولد سینما- دهه 70 به کارگردانی مهرشاد کارخانی، مسلمانان بریتانیا ساخته سیدرضا شیرازی و نویسنده بودن به کارگردانی سیدمصطفی آل‏احمد از جمله فیلم های مستند بلند مرکز مستند گسترش و تجربی هستند که در سی امین جشنواره فیلم فجر حضور دارند.