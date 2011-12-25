پیگیری برای برگزاری جشنواره فیلم فجر در لرستان

حجت الاسلام علی اسماعیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره بزرگ فجر در استانهای مختلف کشور، اظهار داشت: امسال به دنبال این هستیم که در برگزاری جشنواره شعر و فیلم فجر مشارکت داشته باشیم.

وی خواستار مشارکت و همکاری دستگاههای مختلف در این زمینه شد و بیان داشت: در صورت نهایی شدن این امر فیلم های جشنواره فجر همزمان با تهران در لرستان نیز اکران خواهند شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین از احداث یک مجتمع فرهنگی هنری در خرم آباد خبر داد و بیان داشت: عملیت اجرایی این مجتمع بزرگ در زمینی به مساحت بیش از هفت هزار متر مربع آغاز شده است.

حجت الاسلام اسماعیلیان همچنین از ایجاد کتابخانه های باز در بافت عشایری استان خبر داد و بیان داشت: این کتابخانه ها به منظور توسعه فرهنگ کتابخوانی در میان عشایر استان راه اندازی خواهند شد.

وی با تاکید بر مشارکت شهرداری ها در اجرای برنامه های فرهنگی یادآور شد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان آمادگی دارد همایش های فرهنگی را در شهرستانهای مختلف استان با مشارکت شهرداری ها برگزار کند.