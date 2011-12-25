سارقان کتابهای خطی در اصفهان شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین حسین‌زاده با اشاره به اینکه در پی دادخواهی شهروندی مبنی بر سرقت منزل وی در یکی از مناطق اصفهان و ربوده شدن تعدادی کتاب خطی با قدمت ۱۵۰ تا ۲۰۰سال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پایگاه غرب این پلیس قرار گرفت، اظهار داشت: اکیپی مجرب از کارآگاهان مبارزه با سرقت مامور رسیدگی به پرونده شده و با بررسی شواهد و آثار به جا مانده از سارقان، سرنخ‌هایی بدست آوردند که آنها را به سارقان نزدیک کرد.

وی تصریح کرد: ماموران با به کارگیری اقدامات خاص پلیسی یکی از سارقان به نام «ساسان – ق» که از سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار منزل بود را شناسایی و در عملیاتی ویژه دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه در تحقیقات اولیه متهم به انجام سرقت با همدستی برادرش اقرار کرد، گفت: همدست وی نیز در یکی از استانهای جنوبی کشور دستگیر و به اصفهان انتقال داده شده است.

وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه سارقان اموال مسروقه شامل تعدادی کتاب خطی و بخشی از طلا و وجوه نقد سرقتی به ارزش تقریبی ۵۰۰میلیون ریال کشف و ضبط شد.

حسین‌زاده با اشاره به اینکه اموال مسروقه کشف شده پس از طی مراحل قانونی تحویل مالباخته شد، اضافه کرد: متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.