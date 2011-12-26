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۵ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۱

ضیغمی در گفتگو با مهر :

دولت دیگر برنامه‌ای برای توزیع کالاهای کالابرگی ندارد

دولت دیگر برنامه‌ای برای توزیع کالاهای کالابرگی ندارد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دولت برنامه‌ای برای توزیع کالاهای کالابرگی ندارد، گفت: ستاد بسیج اقتصادی در چارت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین‌تکلیف خواهد شد اما کارکنان این ستاد نباید نگران وضعیت خود باشند.

محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: توزیع کالاهای کالابرگی که در سال گذشته اعلام شده بود، به اتمام رسیده است و دولت بنا ندارد تا توزیع کالا در قالب کالابرگ را در دستور کار خود قرار دهد؛ بنابراین دولت تا اطلاع ثانوی، برنامه‌ای برای توزیع کالاهای کالابرگی ندارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که آیا کالابرگ‌های مرحله سیزدهم کارکرد خود را از دست می‌دهند، افزود: کالابرگ می‌‍تواند استفاده‌های مختلفی داشته باشد و برای توزیع کالا مورد مصرف قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ستاد بسیج اقتصادی منحل شده است، بدون تائید یا رد این خبر، تصریح کرد: هم اکنون بحث بر این است که ستاد بسیج اقتصادی در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین تکلیف شود، اما در هر صورت ستاد بسیج اقتصادی باشد یا نباشد، نیروی انسانی آن حتما در مراحل دیگر و سایر پست‌های سازمانی وزارتخانه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ضیغمی گفت: جای هیچگونه نگرانی برای کارکنان ستاد بسیج اقتصادی نیست و آنها به هیچ عنوان نباید نگران باشند، چراکه برنامه‌ریزی دقیق در مورد آنها حتی در صورت انحلال، انجام خواهد شد.

کد مطلب 1492889

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