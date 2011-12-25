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۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سرقت اینترنتی از حساب پدر

سرقت اینترنتی از حساب پدر

سرپرست پلیس فتا اردبیل از دستگیری دختری که به همراه دوستش از حساب پدرش سرقت کرده بود خبر داد.

سرگرد امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شکایت فردی مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابش به صورت اینترنتی ماموران تحقیقات خود را آغاز کرده و مشخص شد که طی هشت مرحله از حساب شاکی برداشت پول شده است. با گذشت مدتی از سرقت اینترنتی فردی طی تماس با شاکی مدعی شد این مبلغ را برداشت کرده است. طی تحقیقات تخصصی و فنی کارشناسان پلیس فتا، فرد تماس گیرنده شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: با انتقال متهم به مرکز پلیس او در بازجویی ها اعتراف کرد با دختر شاکی ارتباط داشته و مبلغ فوق توسط اوبرداشت شده است. در ادامه دختر شاکی احضار و در تایید اظهارات این فرد به جرم خود اعتراف کرد.
 

کد مطلب 1492938

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