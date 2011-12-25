نتایج آزمونهای کاردانی ترمی علمی کاربردی فردا اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی قبولیهای کد رشته محلهای متمرکز و معرفی چند برابر ظرفیت کد رشته های نیمه متمرکز در آزمون مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته دوره های ترمی سال 90 دانشگاه علمی کاربردی فردا اعلام می شود.

داوطلبان با مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org می توانند از نتیجه این آزمون مطلع شوند.

تمام پذیرفته شدگان در یکی از روزهای 11 تا 15 دی ماه با مراجعه به مراکز مورد پذیرش می توانند، ثبت نام کنند.

به گزارش مهر، آزمون دوره های کاردانی پیوسته و ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی 22 مهرماه سال جاری با رقابت 128 هزار نفر برگزار شد.