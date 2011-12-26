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۵ دی ۱۳۹۰، ۶:۳۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: هرآنچه در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در اختیار داریم نعمتهایی از جانب خداوند متعال هستند که باید به نشانه قدرشناسی و سپاس خالق، بدرستی و در جهت خیر و نیکی از آنها استفاده کرد و در صورت امکان به دیگران نیز بهره رساند.

آیه روز:

لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَةَ رَبِّکُمْ إِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ .

تا بر پشت آن[ها] قرار گیرید پس چون بر آن[ها] برنشستید نعمت پروردگار خود را یاد کنید و بگویید پاک است کسى که این را براى ما رام کرد و[گرنه] ما را یاراى [رام‏ساختن] آنها نبود.

سوره زخرف، آیه 13

حدیث امروز:

امام صادق (ع)

ما اَنْعَمَ اللّه‏ُ عَلى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ فَعَرَفَها بِقَلْبِهِ وَ حَمِدَ اللّه‏َ ظاهِرا بِلِسانِهِ فَتَمَّ کَلامُهُ حَتّى یُؤْمَرَ لَهُ بِالْمَزیدِ.

چون خداوند به بنده‏اى نعمت بدهد و او آن را قلبا قدر بشناسد و به زبان سپاس بگوید، هنوز سخنش به پایان نرسیده، فرمان افزایش نعمت براى وى صادر مى‏شود.

غررالحکم، احادیث 7688 و 7692

کد مطلب 1492954

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