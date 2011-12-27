مهمترین رویدادهای علمی/ ترسیم نقشه مغز و درآمدزایی از حریم خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سال آینده به طور حتم یکی از خبرسازترین رویدادهای علمی نتیجه آزمایش دوباره سرعت ذرات نوترینو خواهد بود که در سال 2011 ادعا شد سرعتی بالاتر از سرعت نور دارند. با این همه موضوعاتی از قبیل شبکه های اجتماعی و درآمدزایی از حریم خصوصی در سال 2012 از جمله رویدادهای مهم علمی خواهند بود که زمینه آن در سال 2011 ایجاد شده است:

درآمد زایی از حریم خصوصی میلیارد دلاری

در صورتی که شایعات درست باشند، حریم خصوصی کاربرها در جهان مجازی 100 میلیارد دلار ارزش دارد، زیرا قرار است ارزش شبکه های اجتماعی در سال 2012 به این قیمت برسد، ارزشی که به واسطه مشارکت کاربران و به اشتراک گذاری حریم خصوصی شان به وجود آمده است. با وجود چنین ارزشی، هر یک از 800 میلیون کاربر فیس بوک 125 دلار ارزش دارند. نکته جالب در این است که این کاربران خود نمی توانند از اطلاعات شخصی شان برای درآمد زایی استفاده کنند و این اطلاعات تنها زمانی ارزشمند خواهند شد که در قالب گروهی بزرگتر ارائه شوند، برای مثال دانستن اینکه یک کاربر سس قرمز بیشتر دوست دارد یا خردل نمی تواند برای یک شرکت جالب توجه باشد اما زمانی که چنین اطلاعاتی درباره میلیاردها نفر به دست بیاید می تواند برای یک رستوران زنجیره ای مشهور بسیار ارزشمند باشد، ارزشی که در سال 2012 بهره برداری بیشتری از آن خواهد شد.

شبکه هایی که جهان را اداره می کند

در صورتی که گرایش به ارتباطات همینطور ادامه پیدا کند، تعداد کاربران شبکه ای تا سال 2012 به یک میلیارد نفر خواهند رسید. با مطالعه بر روی آنچه انسانها را به یکدیگر ارتباط می دهد، می توان دریافت که چگونه شبکه های اجتماعی در حال تغییر جوامع هستند. این شرایط برای تمامی شبکه های پیچیده یکسان است: از اقتصاد جهانی گرفته تا مغز انسان، درک اتصالات امری کلیدی است.

برای درک جهان باید نظریه شبکه را درک کرد این در حالی است که علم تحلیل شبکه به لطف وجود توده ای از اطلاعات در سیستمهای پیچیده که با قدرت بالای محاسبات رایانشی برای پردازش ترکیب شده اند، در حال رشد است. یکی از ایده های رو به رشد این است که شبکه های بیولوژیکی می توانند تا اندازه ای در برابر آشفتگی مقاومت کنند. مختل شدن این سیستم همه چیز را آشفته خواهد کرد درست مانند زمانی که انسان بیمار می شود.

از آنجایی که شبکه هایی که بر اساس فعالیتهای انسانی خلق شده اند به واسطه انتخاب طبیعی شکل نگرفته اند در صورت مواجه شدن با اختلال فرو خواهند پاشید و این همان دلیلی است که نظریه پردازان شبکه در سال آینده به شدت درگیر مطالعه بر روی ارتباطات میان شرکتهای بزرگ خواهند بود. شبکه های اجتماعی نیز در پی یافتن فرمولهایی خواهند بود که به آنها کمک کند تا قدرتمند ترین ارتباطات را شناسایی کرده و از آن برای شخصی سازی هرچه بهتر وب سایت خود استفاده کنند.

ترسیم نقشه مغز انسان

از قرن نوزدهم انسانها بر این باور بوده اند که عصاره هویت انسانی در اتصالات میان نورونها نهفته است، امروز فناوری مورد نیاز برای اثبات این فرضیه وجود دارد. تا به امروز تمامی دانسته های انسان درباره مغز بر اساس مشاهده نتیجه آسیبهای وارد شده به نقاط مختلف مغز و یا بر اساس تکنیکهای تصویربرداری MRI که تنها فعالیتهای بخشهای مختلف مغز و نه اتصالات میان آنها را نشان می دهند به دست آمده اند. به گفته دانشمندان دانشگاه هاروارد در صورتی که از نحوه اتصال مناطق مختلف به یکدیگر اطلاعی در دست نباشد حجم بزرگی از اطلاعات درباره عملکرد مغز انسان از دست خواهد رفت. از این رو این محققان قصد دارند در پروژه ای به نام HCP نقشه اتصالات بزرگ در هزار و 200 مغز انسان را ترسیم کرده و انتشار اطلاعات آن را از اواخر سال 2012 آغاز خواهند کرد.

با وجود 100 میلیارد نورون که هر یک بیش از 10 هزار اتصال دارند ترسیم نقشه از اتصالات مغز انسان کار ساده ای نخواهد بود و دسته بندی هر یک از اتصالات می تواند چندین دهه به طول بیانجامد. از این رو در این پروژه در ابتدا مسیرهای اصلی اتصال در میان مناطق مختلف در مغزهای مختلف بررسی شده و تفاوتهای فردی میان این مسیرها شناسایی خواهند شد. برای انجام این کار از ابزارهای مختلف از قبیل dMRI استفاده خواهد شد.