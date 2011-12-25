دو نماینده اصلاح طلب ادوار مجلس ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور حاشیه های جالبی به همراه داشت که به برخی از آنها اشاره می کنیم.



*یک روحانی دارای مدرک دکترای مدیریت نخستین داوطلبی بود که امروز به ستاد انتخابات کشور آمد. او از مدیران استانی سازمان تبلیغات اسلامی بود که قرار است از حوزه انتخابیه لارستان نامزد انتخابات شود.



* امروز ماموران نیروی انتظامی طی بازدید امنیتی از ستاد ثبت نام که در ستاد انتخابات کشور مستقر است بر روند ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نظارت کردند.



* یک جانباز 70 درصد که برای ثبت نام انتخاباتی به وزارت کشور آمده بود کمک خبرنگار مهر برای پایین آمدن از پله های ستاد انتخابات را نپذیرفت و گفت من با این وضعیت آمده ام که به مردمم خدمت کنم و اگر قرار باشد الان شما کمکم کنید دیگر چطور می توانم در آینده که شما نیستید به مردم کمک کنم ؟ وی خود را "حزب الله گرا" خواند و گفت که از تهران بصورت مستقل کاندیدای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شده است.



* جانباز 70 درصد دیگری نیز امروز برای ثبت نام از حوزه انتخابیه کرمانشاه به ستاد انتخابات کشور آمد.



* سیامک مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس هشتم هم از جمله کسانی بود که برای ثبت‌نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات کشور حضور یافت.

* یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به نام غلامعلی عابدی با ثبت نام در ستاد انتخابات کشور اعلام کرد که بار دیگر داوطلب نمایندگی مردم از حوزه انتخابیه نهبندان است.

* حجت‌الاسلام محمدباقر ذاکری هم که نمایندگی مجلس در دوره های سوم، پنجم و ششم را در کارنامه کاری خود دارد از جمله داوطلبانی بود که خود را اصلاح طلب اصولگرا خواند. وی که مشکل اصلاح طلبان را مشخص نبودن بزرگ و کوچکشان دانست و گفت در مقطعی عضو جبهه مشارکت بوده و در مقطعی هم عضو حزب اعتماد ملی اما اکنون اصلاح طلب اصولگراست.



* فردی که مدیریت سازمان فرهنگی هنری شهرداری یکی از مناطق تهران را در کارنامه کاری خود را داشت در ستاد انتخابات کشور گفت با جبهه متحد اصولگرایان رایزنی کرده ام که اگر موافقت شود در لیست آنان به عنوان نماینده مردم تهران قرار خواهم گرفت.



* یک معلم بازنشسته متولد 1316 با مدرک تحصیلی لیسانس زیست و زمین شناسی از دانشگاه تهران مدعی بود تجربه 30 ساله آموزگاری می تواند به عنوان مدرک معادل فوق لیسانس برای وی به حساب آید. مسئولان ثبت نام طبق قانون از ثبت نام وی خودداری کردند .