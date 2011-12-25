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۴ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

بودجه بهزیستی در حوزه پیشگیری به 30 میلیارد ریال می‌رسد

بودجه بهزیستی در حوزه پیشگیری به 30 میلیارد ریال می‌رسد

رئیس سازمان بهزیستی از افزایش بودجه پیشگیری در این سازمان خبر داد گفت: بودجه پیشگیری در بهزیستی به بیش از 19 درصد افزایش یافته و سال آینده به 30 میلیارد ریال می رسد.

به گزارش خبرنگارمهر، همایون هاشمی در نخستین جلسه کمیته صیانت از نهاد خانواده با اشاره به توجه سازمان بهزیستی به موضوع پیشگیری در آسیبهای اجتماعی افزود: پیش از این روزی که به سازمان بهزیستی آمدم بودجه حوزه پیشگیری زیر 10 درصد بود و اکنون به 19 درصد و بالای 20 میلیارد ریال رسیده است.

وی با بیان اینکه 15 عامل مهم بحران زا در خانواده ها وجود دارد گفت: مرگ فرزند، مرگ همسر یا پدر و مادر، جدایی یا طلاق، بدرفتاری جسمی یا جنسی یا خشونت بین اعضای خانواده، بیماری مزمن یا معلولیت جسمانی یک عضو خانواده ، رابطه خارج از حوزه زناشویی برای یکی از والدین، وابستگی به الکل‌، ‌مواد مخدر عضو خانواده، زندانی شدن یا فرستاده شدن به کانون اصلاح تربیت یک عضو خانواده‌، فراگیرترین این عوامل هستند.

هاشمی با بیان اینکه در حوزه خانواده در کشور خلاء قانونی نداریم افزود: اگر در حوزه اجرا رویکردها را یکی کنیم، می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

کد مطلب 1492971

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