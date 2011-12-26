اتمام مهلت به بیمارستانها/ تنزل درجه بیمارستانهای بدون سیستم امحای زباله

به گزارش خبرنگار مهر، 5 روز قبل دکتر حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت با صدور دستورالعملی اعلام کرده بود که بیمارستانهای فاقد سیستم امحای زباله در تهران فقط تا اول دی ماه فرصت دارند که نسبت به تجهیز این سیستم در بیمارستانهای خود اقدام کنند.

امروز که 5 روز از مهلت مقرر وزارت بهداشت به بیمارستانهای فاقد سیستم امحای زباله گذشته است، می بایست شاهد تنزل درجه آن دسته از بیمارستانهایی باشیم چنین سیستمی را هنوز راه اندازی نکرده اند.

امامی رضوی گفته بود که چنانچه بیمارستانی در تهران این دستگاه را نداشته باشد، یک درجه تنزل در ارزشیابی بیمارستان خواهد داشت و این موضوع کاملا اجرایی می شود.

متاسفانه به رغم توصیه ها و هشدارهای کارشناسان بهداشتی و محیط زیست برای بی خطرسازی زباله های عفونی همچنان تعداد زیادی از بیمارستانها، درمانگاهها، کلینیکها و... در کشور نسبت به جمع آوری پسماندهای عادی و عفونی با یکدیگر اقدام می کنند. این در حالی است که بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی (بخش ویژه) بر عهده تولید کننده است و مدیریت اجرایی باید بر اساس ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته (مصوبه کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست) انجام پذیرید.

همچنین بر اساس ماده 64 ضوابط مذکور بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی و تیز و برنده توسط بیمارستانها باید در محل تولید انجام شود و بر اساس ماده 70 ضوابط اشاره شده، نصب هرگونه زباله سوز اعم از متمرکز و غیرمتمرکز در شهرها ممنوع است.

قطعا در بین بیمارستانهای تهران، تعدادی از آنها مربوط به بخش خصوصی هستند اما همچنان از داشتن سیستم امحای زباله محرومند و می بایست درجه ارزشیابی آنها تنزل کند.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت، در حال حاضر حدود 50 در صد تختهای بیمارستانی در کشور به سیستمهای غیر سوز بی خطر ساز مجهز هستند. با توجه به اینکه تعداد زیادی از بیمارستانها در کلانشهر تهران مستقر هستند، می تواند چنین پیش بینی کرد که بیشتر آن 50 درصد بیمارستانهای فاقد سیستم غیرسوز در شهر تهران باشند. از همین رو، وزارت بهداشت تصمیم گرفته است که اولتیماتوم خود را از پایتخت شروع کند.

البته وزیر بهداشت اخیرا اعلام کرده بود که 40 درصد بیمارستانهای خصوصی و دولتی تهران مجهز به دستگاههای بی خطرساز زباله هستند.

اما اینکه از 5 روز قبل تاکنون، بیمارستانهای فاقد سیستم امحای زباله در تهران توانسته اند این سیستم را نصب و تجهیز کنند، سئوالی است که وزارت بهداشت باید به آن پاسخ دهد. این در حالی است که بیمارستانها می بایست برای ساماندهی پسماندها، از درآمدهای اختصاصی خود هزینه کنند که برای بیمارستانهای دولتی بار مالی به همراه دارد.