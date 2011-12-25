نظام سلامت اداری در علوم پزشکی گلستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله عباسی بعد از ظهر یکشنبه در همایش ارتقا سلامت اداری افزود: تشکیل ستاد نظام سلامت متشکل از 60 نفر از زبدگان دانشگاه برای جلوگیری از بوجود آمدن فساد و شناسایی گلوگاه های فساد در دانشگاه در دستور کار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: ارتقاءسلامت ادارای بدون شناخت ماموریت سازمانی امکان پذیر نیست و مدیر زمانی پاسخگو است که کاملا ماموریت های حوزه خود را بشناسد.



عباسی گفت: صیانت از بیت المال بسیار مهم است وصرفه جویی در منابع، استفاده از منابع محدود در جهت کارهای بزرگ باید سرلوحه کار مدیران باشد.

وی با اشاره به اینکه صیانت از منابع مالی وانسانی ارزشمدار باید مورد توجه باشد گفت: انسان متعهد وارزشمدار به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی است وتشویق همکاران بر اساس عملکرد، رفتن مدیران در محیط برای روحیه بخشیدن به افراد محیطی می تواند به ارتقاء سلامت نظام اداری کمک کند.

وی با تکیه بر نقش تکریم در دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت:مدیریت نشان برتری وقدرت وریاست نیست ،بلکه فرصتی است برای مشتری مداری است.

عباسی تصریح کرد: ما باید زمینه را برای فساد بوجود نیاوریم و پیشگیری و فرهنگ سازی کنیم که شرایط فساد اداری بوجود نیاید.