تحلیل خالد مشعل از اوضاع سوریه/ وجود دو دولت فلسطینی تحکیم شکاف است

به گزارش خبرگزاری مهر، "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در گفتگو با شبکه العربیه تاکید کرد : جنبش حماس هرگز از اصول و آرمانهای خود دست نخواهد کشید.



مشعل در واکنش به فشارها و تهدیدهای غربی ها و کمیته چهارجانبه سازش خاورمیانه خاطر نشان کرد حماس هرگز رژیم صهیونیستی را به رسمیت نخواهد شناخت.



رئیس دفتر سیاسی حماس در واکنش به آنچه به بهار عربی موسوم شده است، اظهار داشت : امیدوارم که اعراب با حفظ اصول به مرحله دموکراسی وارد شوند.



مشعل در خصوص مسائل فلسطین گفت : زبان جدید در بیان و سخنان ابومازن و مقامات حماس به آشتی ملی کمک کرده است.

وی با رد قرار گرفتن حماس در تنگنا خاطر نشان کرد : حماس در کشورهای مختلف حضور دارد و به همین سبب هرگز در تنگنا و ورطه قرار ندارد.



مشعل خاطر نشان کرد تصمیماتی که ما می گیریم برخاسته از اراده ملی ما بدون تاثیرپذیری از فشارهای منطقه ای بین المللی است.



رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خاطر نشان کرد ما بر برقراری آشتی ملی علاقه مندیم و هیچ ابعاد پنهانی در تصمیم آشتی وجود ندارد.



مشعل درباره عضویت حماس در سازمان آزادیبخش فلسطین(حماس) اظهار داشت : عضویت در سازمان آزادیبخش فلسطین از سال 2005 از جمله خواسته های حماس بوده است.



وی اظهار داشت : هیچ کس به تنهایی نمی تواند صحنه فلسطین را به انحصار خود درآورد .



مشعل درباره وضعیت جنبش حماس گفت : حماس یک جنبش بزرگ، اساسی و به هم پیوسته و منسجم است، طبیعی است که به سبب بزرگ بودن، خللها و نقصها و اشتباهاتی هم وجود داشته باشد، تصمیمات حماس در شورا و دفتر سیاسی جنبش گرفته می شود و همه درباره آن اتفاق نظر دارند.



رئیس دفتر سیاسی حماس، اعلام کرد : دیدار با ابومازن(رئیس تشکیلات خودگردان) مثبت و سازنده بود و دیدارهای ما تکرار خواهد شد.



وی با بیان اینکه تصمیم آشتی ملی، تصمیم واقعی و بزرگ بود و حماس اعتقاد راسخی به آن داشت، اعلام کرد : تلاش می کنیم برای اطمینان بخشی به جامعه فلسطین، گامهای بلند و بزرگی برداریم.



مشعل با اشاره به آغاز هجمه سنگین غربی ها و صهیونیستها و تهدیدهای آنها علیه دولت منتخب فلسطین به رهبری حماس پس از انتخابات سال 2005 اعلام کرد آشتی تنها یک مسئله صرفا فلسطینی نیست، قبول دارم که ادامه فعالیت دولتهای غزه و کرانه باختری سبب تحکیم شکاف و دودستگی در میان فلسطینی هاست

وی تسریع در حل پرونده های آشتی، موضوع سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) و فعال سازی، تشکیل شورای ملی و برگزاری انتخابات را از محورهای مهمی دانست که در مذاکرات با ابومازن بر روی آنها تمرکز شده است.



به گزارش مهر، مشعل با توصیف شکاف و دودستگی میان فلسطینی به یک مرض لاعلاج افزود : با وجود اختلافات سیاسی، همچنان با رهبران فتح برای مرحله آینده و انتخابات رایزنی می کنیم.



شایعات درباره حماس



رئیس دفتر سیاسی حماس درباره برخی شایعات مبنی بر خروج رهبران این جنبش از سوریه تاکید کرد : ما همچنان در سوریه هستیم، آنچه رسانه ها مطرح کرده اند، نادرست است، فقط باید اعلام کنم که برخی خانواده های اعضای حماس آن هم صرفا به خاطر مسائل اجتماعی مانند تحصیل و .... از سوریه خارج شده اند، واقعیت این است که ما همچنان در سوریه هستیم.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگار العربیه که نظر شما درباره حوادث سوریه چیست؟ گفت : بهار عربی از یک سال پیش برخی کشورها را فرا گرفته است، اما ما تاکید می کنم که حماس در امور داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کند و به خصوصیت داخلی هر کشوری و ملت آن احترام می گذارد.



مشعل افزود : ما اصولی داریم که به صراحت از آن صحبت می کنیم، در عین حال که حامی دموکراسی و حقوق ملتها هستیم، از ثبات و امنیت و دخالت نکردن در امور داخلی و حفظ اصول و اختیارات ملی و مقاومت بر ضد سلطه بیگانگان حمایت می کنیم.

وی در پایان درباره روابط حماس و اردن گفت : رهبران اردن از جنبش حماس استقبال کرده اند و ما تمایل داریم به اردن سفر کنیم.