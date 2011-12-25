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۴ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز منصوب شد

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز منصوب شد

شیراز - خبرگزاری مهر: به پیشنهاد فرماندار شیراز و با حکم استاندار فارس، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شهرستان شیراز معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر یکشنبه طی جلسه ای فرماندار شیراز "وحید رجایی" را به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز معرفی و سعید خلاشی را تودیع کرد.

در حکم صادر شده از سوی حسین صادق عابدین استاندار فارس خطاب به وحید رجایی آمده است: به موجب این ابلاغ و به استناد تبصره یک ماده 15 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جنابعالی را به سمت معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار شهرستان شیراز منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب و در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.

کد مطلب 1493007

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