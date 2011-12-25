معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر یکشنبه طی جلسه ای فرماندار شیراز "وحید رجایی" را به عنوان معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری شیراز معرفی و سعید خلاشی را تودیع کرد.

در حکم صادر شده از سوی حسین صادق عابدین استاندار فارس خطاب به وحید رجایی آمده است: به موجب این ابلاغ و به استناد تبصره یک ماده 15 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جنابعالی را به سمت معاون سیاسی- اجتماعی فرماندار شهرستان شیراز منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب و در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.