پاپ برای قربانیان جنگ و فجایع طبیعی دعا کرد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان در پیام سنتی خود که با عنون "به شهر رم و به دنیا" ارائه کرد گفت: بگذارید نگاه خود را بار دیگر به بیت لحم معطوف کنیم، کودکی که ما به او فکر می کنیم پیام صلح و تسامح را برای جهان ارسال کرده است.

پاپ از جامعه جهانی خواست به افرادی که از گرسنگی در شاخ آفریقا رنج می برند کمک کرده و ابراز امیدواری کرد تحولات کشورهای اسلامی به خیر مشترک کمک کند.

وی همچنین برای قربانیان سیل اخیر در تایلند و فیلیپین دعا کرده و اظهار داشته است که آنها رنج بسیاری متحمل می شوند و همچنین ابرازامیدواری کرده است که گفتگوها در میانمار در راستای رسیدن به راه حلهای مشترک افزایش یابد.

شدیدترین واژگان پاپ در این پیام علیه جنگها و در حمایت از تسامح و مصالحه بود و پیام خود را به طور سنتی با ارائه تبریکات کریسمس به 65 زبان خاتمه داد.

وی شب گذشته نیز در مراسم عشای ربانی کلیسای باسیلیکای سنت پیتر در واتیکان نسبت به مصرف گرایی و تجاری شدن کریسمس ابراز تأسف کرد و اظهار داشت که رویکرد جدید سادگی تولد مسیح در بیت لحم را محو کرده است.

