استقرار 150 صندوق اخذ رای در ملارد/ 3500 نفر سلامت انتخابات را تأمین می کنند

ناصر بورد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در سال 88 یکی از دلایل ایجاد فتنه، قانون گریزی سران فتنه بود که سعی داشتند شائبه تقلب را با ترفندهای مختلف ترویج دهند.

وی افزود: با توجه به نزدیکی برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که از روز گذشته نیز نام نویسی از کاندیداها آغاز شده است، باید سلامت انتخابات در شهرستان تأمین شود که در این زمینه اقدامات مطلوبی تاکنون انجام گرفته است.

دغدغه مسئولان سلامت برگزاری انتخابات است

این مسئول عنوان کرد: سلامت برگزاری انتخابات و رعایت قانون دغدغه نظام و رهبری است که باید مورد توجه تمامی مسئولان قرار گیرد.

بورد ادامه داد: در واقع سیاست وزارت کشور و به تبع آن استانداری و فرمانداری ملارد صیانت از آراء مردم و برخورد با تخلفات در این زمینه است.

تامین سلامت انتخابات در ملارد از سوی 3500 نفر

فرماندار شهرستان ملارد یادآور شد: برای برگزاری انتخابات در شهرستان ملارد، بیش از سه هزار و 500 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم سلامت انتخابات را تأمین می کنند.

وی گفت: همچنین برای برگزاری انتخابات، حدود 150 صندوق اخذ رای در نقاط مختلف شهرستان ملارد مستقر می شود.

این مسئول اظهار داشت: در انتخابات باید با بصیرت کامل و هوشیاری تمامی فتنه ها برطرف و به بهترین نحو برگزار شود.

هیچ کاندیدایی بر نتیجه انتخابات اعمال نظر ندارد

بورد با اشاره به اینکه در برگزاری انتخابات از کوچکترین تخلفی نمی گذریم، اعلام کرد: در این راستا کاندیداها در چارچوب قانون به تبلیغات بپردازند.

فرماندار شهرستان ملارد عنوان کرد: مردم بدانند که هیچ کاندیدایی اعمال نظر بر انتخابات و نتیجه آن ندارد و نمی گذاریم که تخلفی صورت گیرد.