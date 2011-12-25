به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کریمی گفت: در راستای سیاست ها و رویکردهای جدید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه بیمه های زندگی در کشور برای رسیدن به استانداردهای جهانی، در سیصد و چهلم و نهمین نشست شورای عالی بیمه، اصلاحات آئین نامه بیمه های زندگی تصویب شد.

رئیس شورایعالی بیمه افزود: اصلاح این آئین نامه نقطه عطفی در فرآیند همگانی شدن صنعت بیمه است و نگاه ما به صنعت بیمه نگاهی جامع و توسعه ای است و صنعت بیمه باید در هر گام به سطوح گوناگون و لایه های جامعه نزدیک شود.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فاصله معنادار ضریب نفوذ بیمه های زندگی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته اشاره و تصریح کرد: در سیاست گذاری جدید، عزم خود را جزم کرده ایم تا با کم کردن فاصله موجود ضمن رقابتی تر شدن بازار این رشته بیمه ای، زمینه تامین آرامش و آسودگی خاطر آحاد مختلف جامعه را فراهم آوریم تا افراد بیشتری بتوانند از مزایای پوشش بیمه های زندگی استفاده کنند.

وی با تشریح تغییرات و مزایای جدید بیمه های زندگی ابراز امیدواری کرد با اجرای تمامی مفاد این آئین نامه و اهتمام شرکتهای بیمه در این خصوص، سهم بیمه های زندگی از مجموع حق بیمه ها به میانگین جهانی نزدیک تر شود.

مطابق اعلام دبیرخانه شورایعالی بیمه، اصلاح آئین نامه بیمه های زندگی اواخر آذرماه سال جاری در این شورا به تصویب رسیده و به زودی به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد شد.

