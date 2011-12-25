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۴ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

امیری:

ثبت نام آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت در کرمانشاه آغاز شد

ثبت نام آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت در کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه گفت: ثبت نام دومین آزمون ادواری سراسری متقاضیان سنجش مهارت به صورت اینترنتی همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه آغاز شد و تا ساعت 24 روز شنبه دهم دی ماه جاری ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید امیری گفت: دومین آزمون از آزمون های ادواری سنجش مهارت که در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی، برای نخستین بار در سالجاری به صورت هماهنگ و سراسری و از طریق به کارگیری سیستم های الکترونیکی در کشور آغاز شده است، 14 بهمن ماه برگزار می شود.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه اطلاع‌رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه، ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت‌، اعتبار‌بخشی به تجارب فنی و حرفه‌ای افراد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت‌رسانی را از جمله اهداف طرح برگزاری آزمون‌های سراسری سنجش مهارت اعلام کرد.

امیری در پایان گفت: برای ثبت‌نام این آزمون دفترچه‌ای تهیه شده‌ که متقاضیان پس از دریافت دفترچه و کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی می‌توانند از طریق پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.ir در حرفه مورد نظر ثبت‌نام کنند.
 

کد مطلب 1493034

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