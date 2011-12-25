3 نفر از اردبیل نامزد انتخابات مجلس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز ظهر یکشنبه در بازدید از روند ثبت نام نامزدهای انتخاباتی مجلس نهم در اردبیل، اظهار کرد: یکی از این نامزدها در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار مغان و دو نفر دیگر در حوزه انتخابیه گرمی مغان نامزد این انتخابات شدند.

وی عنوان کرد: یکی از نامزدهای انتخاباتی مربوط به حوزه انتخابیه گرمی مغان در وزارت کشور ثبت نام کرده است.

به گفته جانشین رییس ستاد انتخابات استان اردبیل در روز اول ثبت نام، استقبال نامزدهای انتخاباتی در حوزه های انتخابیه خوب بود و بیشتر نامزدها بدلیل ناقص بودن مدارک موفق به ثبت نام قطعی نشدند.

وی بیشترین میزان استقبال در نخستین روز از انتخابات را مربوط به حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار مغان عنوان کرد و افزود: روز گذشته شش نامزد انتخاباتی به این حوزه مراجعه کردند که به دلیل ناقص بودن مدارک ثبت نام انها قطعی نشد.

این مسئول از نامزدهای انتخاباتی خواست در در روزهای نخست انتخابات برای ثبت نام به فرمانداری ها مراجعه کنند تا در صورت ناقص بودن مدارک زمان و امکان تکمیل آن وجود داشته باشد.

هیئت بازرسی انتخابات مجلس در اردبیل معرفی شدند



وی همچنین از انتخاب عبداله دلیر گلستان به عنوان رئیس، ارژنگ عزیزی به عنوان دبیر و حمید رضا عزیز پور، نورعلی فصیحی و نصیب نجفی به عنوان اعضای هیأت بازرسی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اردبیل خبر داد.

دست باز اظهار کرد: در استان اردبیل ثبت نام برای پنج حوزه انتخابیه در فرمانداری های اردبیل، گرمی، پارس آباد، خلخال و گرمی مغان انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: استان اردبیل دارای هفت نماینده شامل سه نماینده برای حوزه انتخابیه اردبیل، نیر نمین و سرعین و یک نماینده برای هر یک از حوزه های انتخابیه گرمی مغان ، خلخال و کوثر، مشگین شهر و پارس آباد و بیله سوار مغان می باشد.



