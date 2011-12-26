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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

درسگفتارهایی درباره ارزش انسانی برگزار می‌شوند

درسگفتارهایی درباره ارزش انسانی برگزار می‌شوند

فلسفه‌های باستان با سخنرانی جان کوپر روز چهارشنبه پنجم بهمن از مجموعه درسگفتارهایی درباره ارزش انسانی در دانشگاه استنفورد مورد بررسی قرار می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جان کوپر استاد کرسی هنری پاتنم و استاد فلسفه در دانشگاه پرینستون است، درسگفتارهایی درباره ارزش انسانی از درسگفتارهای مهم دانشگاه استنفورد است که در حوزه‌های فلسفه، دین، علوم انسانی و علوم برگزار می شود.

کوپر در این سخنرانی موضوع فلسفه های باستان را مورد بررسی قرار می دهد، او این موضوع را بررسی می کند که آیا این فلسفه ها امکان مطرح شدن به عنوان راه و شیوه ای برای زندگی را دارند.

کوپر متخصص فلسفه باستان و به ویژه فلسفه ارسطوست، خرد و خیر بشری نزد ارسطو عنوان کتابی از او درباره آرای این فیلسوف یونان باستان است.

کد مطلب 1493065

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