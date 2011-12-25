اولین دوره مسابقات سازه های مهندسی پل ماکارونی در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که به مناسبت هفته پژوهش و با تلاش مرکزتحقیقات صنعت ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، 15 تیم در سه گرایش سازه های سبک، سنگین و زیبایی با هم به رقابت پرداختند.



آرش امامی صالح، مدیر مرکز تحقیقات صنعت ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در خصوص این مسابقات اظهارداشت: اولین دوره مسابقات داخلی شبیه سازی سازه های مهندسی پل ماکارونی با حمایت رئیس دانشگاه آزاد قزوین در مرکز رشد واحد های فن آوری در این دانشگاه برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری مسابقات گفت: آشنایی دانشجویان رشته های عمران با نحوه باربری سازه ها و تغییرات در سازه ها، توجه دانشجویان به عملیاتی کردن دانش مهندسی سازه از مهم ترین اهداف برگزاری این مسابقات است.

مدیر مرکز تحقیقات صنعت ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین افزود: برگزاری چنین مسابقاتی باعث می شود دانشجویان با حداقل کردن وزن سازه و بهینه کردن سازه ها با پروژه های پل سازی آشنا بهتری پیدا کنند و زمینه خلاقیت و نوآوری در ساخت سازه های " خرپا" و سقف های سازه ای صنعتی در بین دانشجویان بیشتر می شود.



وی به کاربردهای این دانش در کشورمان اشاره کرد و گفت: سد کارون و پل های خورشیدی از جمله کاربردهای این دانش است و آشنایی عملی دانشجویان با این دانش، باعث بروز استعدادها و توانمندی ها و خدمت رسانی بیشتر به کشورمان می شود.

امامی صالح سپس به چگونگی برگزاری این مسابقات و امتیازدهی به تیم ها اشاره و تصریح کرد: تیم های شرکت کننده در گرایش سازه سبک می بایست وزن 2 کیلوگرمی را به مدت پنج دقیقه تحمل کنند و اگر سازه ها شکسته نشود، سازه هایی که وزن کمتری داشته باشند به عنوان برنده انتخاب شده و سازه هایی که در بارگذاری بشکنند از دور مسابقات حذف می شوند.

این مسئول بیان کرد: در گرایش سازه های سنگین نیز تیم ها هرچه قدر بیشتر بتوانند وزن را تحمل کنند به عنوان برنده انتخاب می شوند و تیم هایی که با یک وزن کارشان به پایان برسد سازه ای که دارای وزن کمتری باشد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت: تیم های برتر این مسابقات به صورت انتخابی به مسابقات کشوری و بین المللی اعزام می شوند.

در مراسم افتتاح این مسابقات مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به اهمیت کاربردی شدن علوم اشاره کرد و گفت: اگر علوم در ذهن باقی بماند و پیاده سازی و کاربردی نشود، نافذ و تاثیرگذار نخواهد بود و مراکز تحقیقاتی فرصتی برای کاربردی شدن علوم هستند.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ادامه داد: مدیران واحدهای صنعتی به مهندسانی حاذق و کسانی که دانش مهندسی را پیاده سازی کرده باشند نیاز دارند، زیرا امکان سعی و خطا توسط مهندسان در دانشگاه ها صورت گرفته است.

در پایان این مسابقات ازسوی هیئت داوران تیم های برتر در گرایش های سبک، سنگین و زیبایی اعلام شد.

در گرایش سبک، تیم آریانا که محسن غریبی سازنده این سازه بود موفق شد با وزن47.3 گرم به مدت پنج دقیقه به مقام اول دست پیدا کند و سازه تیم های پاسارگاد با وزن 55.3 گرم با تحمل پنج دقیقه به مقام دوم دست پیدا کرد و تیم پمپ یک با وزن 61.9 گرم و مدت زمان پنج دقیقه مقام سوم را به دست آورد.

در گرایش سنگین تیم پورآویدا با رکورد 227.5 کیلوگرم تحمل وزن به مقام قهرمانی رسید.

اعضای این تیم رامحمد حسین انتظاریان، نعمت الله ترابی، علیرضا بازآهنگ ، پوریا کاظمی، محمد صادق دودانگه و سجاد یاسری تشکیل می دادند.

تیم "13 " نیز با 155 کیلوگرم تحمل وزن به مقام دوم دست پیدا کرد و تیم آریا 1 با تحمل وزن 115 کیلوگرم سوم شد.



در گرایش زیبایی نیز از سوی داوران سازه " زرتشت ( کورش کبیر) " به عنوان زیباترین سازه که آرم دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان سمبلیک در سازه خود طراحی کرده بودند انتخاب شد.

اعضای این تیم را فریده بهتویی، پریناز حاجی زاده، صبا مقدم خاوری و حمید بهرامی تشکیل می دادند.

