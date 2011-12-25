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۴ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

بامری در گفتگو با مهر :

حماسه 9 دی نشانه وفاداری ملت ایران به ولایت فقیه است

حماسه 9 دی نشانه وفاداری ملت ایران به ولایت فقیه است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: حماسه 9 دی نشانه بصیرت شناسی و وفاداری ملت ایران به ولایت فقیه است.

گل محمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که مردم با حضور خود در تمام عرصه و صحنه‏ها توطئه‏های شوم دشمنان را خنثی می‏کنند، گفت: حضور پررنگ ملت غیور در 9 دی سال 88 اوج ولایت‏پذیری مردم و نشان‏دهنده بصیرت بالای آنهاست.

بامری افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی با بصیرت و بیداری مانند دوران دفاع مقدس در برابر فتنه‏گران ایستادند و با خلق حماسه 9 دی پیروزی شکوهمند دیگری برای ایران اسلامی رقم زدند.

وی عنوان کرد: مردم در این روز دشمنان و سران فتنه را در رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام گذاشته و نقشه های آنان را خنثی کردند.

بامری با بیان این که دشمنان نظام از ابتدای انقلاب اسلامی، انواع دسیسه ها را علیه کشور و نظام به کار بردند، اظهار داشت: واقعه ناگوار نهم دی ماه سال 88 و بی حرمتی به عاشورای حسینی یکی از توطئه های دشمنان علیه نظام و ارزشهای دینی بود.

کد مطلب 1493115

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