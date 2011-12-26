9 دی حماسه بزرگ و تاریخی ملت ایران است

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 9 دی یک روز نیست بلکه حماسه بزرگ و تاریخی مردم ایران است.

وی ابراز داشت: یک برنامه بزرگ به مناسبت روز 9دی باید یک همایش بزرگ در خور استان البرز برگزار شود که این برنامه روز پنچ شنبه هشت دی ماه و یا 10 دی ماه برگزار شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه بزرگ به همت شورای هماهنگی و نظارت استانداری برگزار شود و متولی اصلی آن نیز مردم باشد.

اکبریان افزود: نباید 9 دی را یک روز معمولی بدانیم بلکه 9 دی یک حماسه بزرگ و تاریخی است.