اعضای هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قم انتخاب شدند

عبدالحسین بلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت نظارت بر انتخابات اسامی 30 نفر از معتمدان را برای انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قم معرفی کرد که از این تعداد هشت نفر انتخاب شدند.



وی اضافه کرد: در جلسه‌ای که امروز با حضور اعضای هیئت نظارت و معتمدین برگزار شد افرادی همچون سید محمود برقعی، حجت‌الاسلام محمدصادق محمدی‌نیا، حسین لطفعلی‌زاده، عباس محمدی، غلامرضا تفتی، سید حسین موسوی رابطی، خلیل مرادی و حسین اخوان علوی به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قم معرفی شدند.



بلیلی گفت: وی افزود: بر اساس قانون نماینده شورای اسلامی شهرستان و رئیس اداره ثبت احوال شهرستان نیز باید به عضویت این هیئت در آیند که به ترتیب علی قاسمی ورجانی و کاظمی به عنوان دو عضو دیگر هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قم انتخاب شدند.



وی با بیان اینکه امروز اولین جلسه هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قم برگزار شده است، در مورد وظیفه این هیئت گفت: بررسی صلاحیت‌ها، تامین شعب اخذ رای و تمامی فعالیت‌های اجرایی انتخابات بر عهده این هیئت است.



عبدالسعید حقیقی مقدم فرماندار قم ریاست هیئت اجرایی انتخابات شهرستان قم را عهده‌دار است.