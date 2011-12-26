سوداگران اقتصاد از اعتمادها سوء استفاده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری و رهبر کلیسای انگلیکن در پیام روز کریسمس خود اظهار داشت: مبرم ترین پرسشی که ما امروز با آن روبه رو هستیم این است که بگوییم ما به عنوان یک جامعه چه کسی هستیم و در کجا ایستاده ایم، امروز پیوندها شکسته و اعتمادها مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

این نخستین باری نیست که اسقف اعظم کانتربری به ناآرامی های ماه آگوست گذشته که از توتنهام در شمال لندن آغاز شد و شهرهای سراسر بریتانیا را دربرگرفت مورد اشاره قرار می دهد.

وی پیش از این در مقاله ای به " حزن عمیقی" اشاره کرد که در طول این ناآرامی ها احساس کرده بود و اظهار داشت که دولت باید فعالیتهای بیشتری برای نجات جوانانی انجام دهد که احساس می کنند چیزی برای از دست دادن ندارند.

کلیسای انگلیکن همچنین از ماه اکتبر تا کنون بین معترضان ضد کاپیتالیسم که مقابل کلیسای جامع سنت پل مستقر شده و شورای شهر لندن که مبارزه حقوقی را برای انحلال این اردوگاه پیگیری می کند گرفتار شده است.

