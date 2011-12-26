نامزدهای انتخابات مجلس در البرز با مدارک کامل مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رجبی معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز و رئیس ستاد انتخابات استان البرز که برای افتتاح بخشداری بالا طالقان شهرستان طالقان به این شهرستان سفر کرده بود، افزود: در هر سیستم و نظامی امکان تخلف وجود دارد که با آن به شدت برخورد می شود اما در سیستم انتخابات ایران تقلب به هیچ وجه امکان پذیر نیست.



وی گفت: هر فردی که آشنایی نسبی با ساز و کار انتخابات را داشته باشد متوجه خواهد شد که در این سیستم امکان تقلب وجود ندارد.



رجبی افرود: نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در پای هر صندوق رای می توانند حضور داشته باشند و از ابتدا تا انتهای روند اجرای انتخابات بر عملکرد مجریان انتخابات نظارت خواهند داشت.



رئیس ستاد انتخابات استان البرز با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی انتخابات توسط خود مردم برگزار می شود، گفت: دولت با کمک گرفتن از معتمدین هر منطقه انتخابات را اجرا می کند و خود نقش نظارتی و حمایتی را بر روند اجرای انتخابات دارد.



وی بیان داشت: انتخابات مظهر مردم سالاری دینی و پشتوانه امنیت کشور است.



رجبی گفت: دشمن دو استراتژی عمده را برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی در دستور کار خود قرار داده است.



وی اظهار داشت: اولین استراتژی دشمن تلاش برای حضور حداقلی مردم در پای صندوقهای رای است و دومین برنامه دشمن براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق جنگ نرم و ایجاد شایعاتی مبنی بر کوچک کردن دست اوردهای بزرگ دولت خدمتگزار است که در هر دو مورد مردم و مسئولین باید با هوشیاری کامل عمل کنند.



این مسئول انتخاباتی افزود: در صورت حضور حداکثری مردم در انتخابات، دشمن به دنبال ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات است تا از این طریق به اهداف خود برسد.



معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات گفت: انتخابات وسیله سربلندی و عزت ملی است و همه باید در اجرای صحیح آن به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی تلاش کنیم.



وی با بیان اینکه مهمترین خصوصیت مجریان انتخاباتی بی طرفی آنان است، گفت: حضور گسترده و با خلوص نیت نیز به عنوان مهمترین تکلیف ملت و شرکت کنندگان در انتخابات خواهد بود.



رجبی صداقت را نیز مهمترن خصوصیت نمازدهای انتخاباتی دانست و گفت: نمازدهای انتخاباتی باید در به دنبال رقابت سالم در انتخابات باشند و از تخریب یکدیگر جلوگیری کنند.



رئیس ستاد انتخابات استان البرز در پایان از مردم خواست تا زمان باقیمانده انتخابات به دنبال رفع نقص از مدارک هویتی خود باشند و در این خصوص سازمان ثبت احوال آماده رفع نقص از مدارک هویتی مراجعان خواهد بود.



معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز همچنین در سفر یک روزه خود به زیارت امامزاده هارون (ع) جوستان رفت و برای مرمت و بازسازی بقعه این امامزاده پانصد میلیون ریال تخصیص داد.



امامزاده هارون (ع) برادر امام رضا(ع) است که بقعه آن به دلیل قدمت بالا نیازمند مرمت و بازسازی است.

