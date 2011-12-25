پرداخت 6300 میلیارد ریال یارانه نقدی در هرمزگان/ کاهش 11 درصدی قاچاق سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر یکشنبه در نخستین نشست خبری خود به عنوان استاندار هرمزگان با اشاره اهمیت هدفمندکردن یارانه ها در نظام سیاسی و اقتصادی کشور، اظهار داشت: اجرای این قانون فواید زیادی را برای نظام اقتصادی کشور در پی داشته است که از جمله آنها می توان به اصلاح الگوی مصرف در کشور اشاره کرد. در واقع امروز خانواده ها در کشورمان میزان مصرف خود را مدیریت می کنند و جامعه ما به سوی مصرف درست پیش می رود.

وی ادامه داد: حفظ منابع و ذخایر یکی دیگر از دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه ها محسوب می شود. در واقع اگر ما با همان روند مصرف قبلی پیش می رفتیم امروز کشور ما به یک کشور وابسته به انرژی در دنیا تبدیل می شد اما خوشبختانه امروز با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیاری از منابع انرژی کشور حفظ شده است.

استاندار هرمزگان اجرای عدالت را یکی دیگر از دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: مردم سالها در انتظار اجرای عدالت بودند و پیش از هدفمندی یارانه ها دهک برخوردار جامعه از 32 درصد یارانه ها استفاده می کردند و دهکهایی که از امکانات کمتری برخوردار بودند از یارانه کمتری استفاده می کردند. اما پس از هدفمندی یارانه ها ما به یک عدالت نسبی در کشور نزدیک شدیم و در واقع اجرای عدالت یکی از دستاوردهای بزرگ قانون هدفمندی یارانه ها است.

عزیزی عنوان کرد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جامعه ما به سمت درست زندگی کردن حرکت کرد و رسیدن به مرز استقلال و خودکفایی یکی از دستاوردهای بزرگ این قانون است که اگر با همان روند قبلی پیش می رفتیم شاید در حال حاضر با مشکلاتی مواجه شده بودیم.

وی در ادامه به آمارهای طرح هدفمندی یارانه ها در استان هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در استان هرمزگان اطلاعات اقتصادی 91 درصد از جمعیت استان هرمزگان جمع آوری شد و بر اساس آخرین اطلاعات در حال حاضر یک میلیون و 371 هزار و 960 نفر از ساکنین استان هرمزگان یارانه نقدی دریافت می کنند.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: تا پایان مرحله نهم از پرداخت یارانه ها، شش هزار و 356 میلیارد ریال یارانه نقدی به مردم استان هرمزگان پرداخت شده است.

عزیزی در ادامه با اشاره به دیگر آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در هرمزگان، تصریح کرد: پیش از هدفمندی یارانه ها روزانه دو میلیون و 300 هزار لیتر بنزین در هرمزگان مصرف می شد اما این رقم در حال حاضر به یک میلیون و 700 هزار لیتر رسیده است که این رقم نشان دهنده کاهش 26 درصدی مصرف بنزین در هرمزگان است.

وی گفت: مصرف گازوئیل نیز پس از هدفمندی یارانه ها در هرمزگان کاهشی 21 درصدی داشته است به طوری که پیش از اجرای این طرح روزانه شش میلیون و 100 هزار لیتر گازوئیل در هرمزگان مصرف می شد اما این رقم هم اکنون به چهار میلیون و 800 هزار لیتر رسیده است. همچنین میزان مصرف نفت کوره در هرمزگان از یک میلیون لیتر در روز به 270 هزار لیتر رسیده است.

استاندار هرمزگان افزود: در مجموع پس از اجرای قانون هفدمندی یارانه ها میزان قاچاق سوخت در استان هرمزگان 11 درصد کاهش داشته است.

عزیزی در ادامه به کاهش مصرف آب و برق در هرمزگان اشاره کرد و اظهار داشت: پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها سرانه مصرف برق در هرمزگان سالانه 11 هزار و 843 کیلووات ساعت بود اما این رقم هم اکنون به 10 هزار و 652 کیلووات ساعت رسیده است که در این زمینه شاهد کاهشی 10 درصدی بوده ایم.

وی ادامه داد: سرانه مصرف آب در هرمزگان پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 230 مترمکعب در سال بود که این رقم هم اکنون با کاهشی 17 درصدی به 191 مترمکعب کاهش یافته است و این درحالی است که تعداد مشترکان آب در هرمزگان 11 درصد افزایش یافته است.

استاندار هرمزگان با اشاره به کاهش مصرف آرد در هرمزگان، عنوان کرد: پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها میزان مصرف آرد در هرمزگان 14 هزار و 500 تن در ماه بود که این رقم پس از اجرای طرح به هفت هزار تن در ماه رسیده است. در واقع میزان مصرف آرد در هرمزگان کاهشی 52 درصدی داشته است و هرمزگان در کاهش مصرف آرد رتبه نخست را در کشور به دست آورده است. همچنین میزان مصرف گندم در هرمزگان از 18 هزار تن در ماه به 9 هزار تن کاهش یافته است.

عزیزی از همکاری مردم در اجرای این طرح تشکر و قدردانی کرد و بیان داشت: در واقع مردم خالق اصلی موفقیتهای طرح هدفمندی یارانه ها بودند و اگر همراهی مردم و تدبر دولت نبود این طرح موفق نمی شد.