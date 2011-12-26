دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 91 نیازی به مجوز مجلس ندارد

حمید رضا کاتوزیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص اظهرات اخیر برخی نمایندگان مبنی بر الزام دولت به کسب مجوز از مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: دولت برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها نیازی به مصوبه یا مجوز مجلس ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مصوبات مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه ها کاملا روشن و شفاف است و دولت باید بر اساس قانون مصوب مجلس عمل کند.

وی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها افزود: دولت در برخی موارد نباید قیمت ها را افزایش می داد یا به همه دهک ها یارانه پرداخت می کرد اما این کار را بر خلاف مصوبه مجلس انجام داد و یارانه بخش تولید را نیز نپرداخت.

وی با تاکید بر اینکه دولت فاز دوم هدفمند ی یارانه ها بر اساس قانون نمی تواند امسال اجرایی کند گفت: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها باید منتظر سال جدید باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر حسن ابوترابی فرد معاون قوانین رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش برداشتن گام های بعدی در هدفمندی یارانه ها در افزایش قیمت حامل های انرژی را منوط به هماهنگی دولت با مجلس دانسته بود.

وی تصریح کرده بود: دولت تنها در چارچوب قانون بودجه امسال می تواند اقداماتی را در دستور کار قرار داده و به انجام رساند ولی فراتر از این چارچوب را باید با هماهنگی مجلس انجام دهد.

اظهارات ابوترابی فرد در پی اعلام خبر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در ماه های پایانی سال 90 از طرف رئیس جمهور بیان شده بود.

رئیس جمهور چندی پیش در جریان سفر به شهرستان ورامین اعلام کرده بود: دولت در صدد است در دو سه گام دیگر همه یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و ان شاء الله همین امسال گام دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کند و حق مردم را در جیب خودشان می‌گذارد.