به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی پس از حضور در تمرین روز یکشنبه پرسپولیس در جمع خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: تشکر می کنم از همه شما خبرنگاران و خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم.

وی افزود: ما وارد راهی دشوار شده ایم و کار سختی را پیش رو داریم اما همیشه کار سخت کردن، لذت بخش است. فعلا روز اولی است که کار من آغاز شده و با هر روز کار کردن مشخص می شود که تیم چقدر مشکل دارد و چقدر باید کار کنیم تا بهتر از این شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: هم بازیکنانی که بازی می کنند و هم تماشاگران باید از عملکرد تیم راضی باشند و لذت ببرند. زمانی که هم انها لذت ببرند و هم بازیکنان و مربیان پرسپولیس، مشخص می شود که کارها خوب پیش رفته است.

دنیزلی خاطرنشان کرد: آنچه مشخص است اینکه تا به امروز کارها خوب نبوده و پیش نرفته است. به همین خاطر باید روند آماده سازی تیم اصلاح شود.

وی با تشکر از مربیانی که پس از او تا امروز هدایت پرسپولیس را برعهده داشته اند گفت: هر بازیکنی که در پرسپولیس بازی می کند از حضور در این تیم خوشحال و خوشبخت است. اما این خوشحالی به تنهایی کافی نیست و باید در زمین مسابقه توانایی خود را ثابت کند.

مصطفی دنیزلی پرسپولیس را تیمی بزرگ خواند و با تاکید بر اینکه باید بزرگی پرسپولیس در زمین ثابت شود افزود: کارمان را به تازگی آغاز کرده ام و فعلا نیازی به جذب بازیکن نداریم. فکر می کنم آنقدر بازیکن داریم که بتوانم مشکلات تیم را حل کنم. به نظر من به جای جذب بازیکن مهم این است که یک تیم باشیم. قطعا اگر نیازی به جذب بازیکن بود ظرف یک هفته آینده با جذب یکی دو نفر کاستی ها را برطرف می کنیم.

خبرنگاران از دنیزلی در خصوص انتخاب دستیارانش سوال کردند که وی گفت: این هفته باید کار کنیم و تصمیی درست و بدون عجله بگیریم. البته احتمالش هست یک دستیار ترکیه ای به جمع ما اضافه شود اما سعی می کنیم بهترین تصمیم را اتخاذ کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص مبلغ قراردادش با این تیم گفت: نیازی نمی بینم در این خصوص اظهار نظر کنم. قطعا همه چیز مادی نیست. من با خانواده ام به ایران آمده ام و قطعا دلایلم برای حضور در پرسپولیس بسیار فراتر از مسائل مالی بوده است.

وی در خصوص چگونگی حضور علی پروین در کنار پرسپولیس گفت: پروین را از قبل می شناسم. او از دوستان خوب من است. در حال حاضر بیشتر تمرکز من روی شناخت تیم است تا بعدا با ایشان حرف بزنم و از نقطه نظرات هم با خبر شویم.

دنیزلی در مورد ابراز محبت هواداران گفت: زمانی که داشتم از این تیم می رفتم هواداران مرا تشویق کردند و امروز هم که برگشته ام بازهم تشویقم می کنند. خوشحال که آنها خوشحال هستند اما روزی شاد می شوم که تیم نتیجه بگیرد و هواداران از نتایج تیم خوشحال باشند.

وی در خصوص کنار گذاشتن مربیان خارجی پرسپولیس گفت: از امروز می خواستم بیشتر بازیکنان را ببینم و از توانایی آنها مطلع شوم گفتم فعلا مربان خارجی در تمرینات حضور پیدا نکنند تا در خصوص آنها تصمیم گیری کنم.