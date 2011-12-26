شش کیلوگرم مواد مخدر در استان قزوین کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در این خصوص اظهارداشت: ماموران پلییس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از تهیه و توزیع مواد مخدر توسط فردی در قزوین مطلع شدند و با هنماهنگی قضایی توانستند شب گذشته منزل متهم را مورد بازرسی قرار دهند.

وی افزود: در این اقدام ماموران مقدار سه کیلوگرم تریاک که در چند بسته آماده فروش شده بود کشف کردند و متهم به همراه دو همدستش نیز دستگیر شد.

سرهنگ غیاثوند تصریح کرد: ماموران پلیس همچنین با شناسایی یکی از عاملان توزیع مواد مخدر در قزوین در اقدامی هوشیارانه وی را به همراه یکی از همدستانش دستگیر و مقدار یک کیلو و 157 گرم تریاک از آنان کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین یادآورشد: کشف دو کیلوگرم تریاک از یک دستگاه سواری پژو در آزاد راه قزوین به زنجان توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از دیگر اقدامات پلیس در این عملیات است که راننده و دو سرنشین خودرو نیز دستگیر شدند.

این مسئول از کشف 150 گرم هروئین توسط ماموران پاسگاه سیردان قزوین در بازرسی از یک منزل مسکونی خبرداد و اظهارداشت: در این اقدام یک نفر از توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر و یک دستگاه ترازوی دیجیتال مخصوص توزین مواد نیز از متهم کشف و ضبط شد.