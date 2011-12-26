تمامی پروژه های نیمه تمام ورزشی استان البرز رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آجرلو افزود: مقرر شده که با تشکیل کمیته ای ویژه تمام پروژه های نیمه تمام و همچنین پروژهای مصوب سفر سوم ریاست جمهوری در استان البرز رصد شود.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این امر کمک می کند تا با برنامه ریزی دقیق و کسب اعتبارات لازم، بتوانیم در راستای به ثمر رسیدن این پروژه ها تلاش کنیم.

وی یادآور شد: پروژه های نیمه تمام ورزشی استان البرز تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسند و باید زمینه های تحقق این امر را فراهم کنیم.

این مسئول اضافه کرد: در جلسه ای با وزیر ورزش و جوانان به طرح مشکلات و کمبودهای حوزه ورزش و جوانان استان البرز پرداخته شده است.

تنگناهای موجود بررسی شده است

نماینده مردم کرج در خانه ملت گفت: با توجه به افزایش مطالبات جامعه ورزش همزمان با تشکیل استان البرز، در دیدار با عباسی وزیر ورزش و جوانان، تنگناهای موجود را مورد بررسی قرار دادیم.

آجرلو افزود: به دنبال این امر، موافقت لازم برای به نتیجه رساندن پروژه های عمرانی نیمه تمام تا پایان سال جاری کسب شده است.

این مسئول یادآور شد: بیمه ورزشکاران، مسکن مدال آوران و اشتغال ورزشکاران از دیگر مواد مطرح شده در جلسه یادشده بوده است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از اولویتهای کمیته یادشده، پیگیری این موارد بوده که تصمیمات با ارائه دیدگاههای کارشناسی اتخاذ شود.

آجرلو اضافه کرد: تجهیز سالن ژیمناستیک و تامین اسلحه های مورد نیاز سالن تیراندازی ناحیه یک آموزش و پرورش کرج دیگر مصوبه این جلسه بوده است.