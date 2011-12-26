به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در مراسم اختتامیه گردهمایی مسئولان تشکل‌های فرهنگی جامعه المصطفی العالمیه که در مدرسه معصومیه قم برگزار شد، با اشاره به کارآیی و اثربخشی انجمن‌ها و تشکل‌های علمی - فرهنگی المصطفی گفت: نگاه جامعه المصطفی، نگاهی کاربردی در جذب بهترین افراد برای تربیت آنها در جهان اسلام است از این رو، به دنبال فراهم کردن لوازم و مهارت‌های عملیاتی، برای ارتقای بهتر و مؤثر در انجمن‌ها هستیم.



وی ادامه داد: بسیاری از ابعاد فعالیت­های تبلیغی و پیام‌رسانی، در طرح جامع تهیه شده برای تشکل‌های فرهنگی آمده است که باید در ساز و کار و نقشه راه انجمن‌ها مورد توجه قرار گیرد، اگر چه در سال­های اخیر کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است.



عضو شورای انقلاب فرهنگی اضافه کرد: انجمن­ها، فضای کارورزی علمی، فرهنگی و تربیتی است؛ در چنین فضایی، استعدادها و توانمندی‌‌های مختلف طلاب المصطفی تبلور می‌یابد و رشد و بالندگی پیدا می‌کند، به گونه‌ای که هر یک از آنها، پس از مدتی به قطب‌های تبلیغی و علمی تبدیل می‌شوند.



وی داشتن انسجام درون‌ ملیتی، موضوع‌محور و تخصصی بودن انجمن‌ها، داشتن دید و افقی فراتر از مرزهای ایران و دامنه فعالیت در مسائل کلان بین‌المللی یا مسائل درون‌ منطقه‌ای را از جمله انتظارات این نهاد حوزوی از طلاب غیرایرانی دانست.



حجت الاسلام اعرافی در ادامه عنوان کرد: نگاه استراتژیکی المصطفی به گونه‌ای بوده که سبب رشد این مجموعه‌ها شده است و مجموعه‌ها نیز باید به گونه‌ای عمل کنند که اگر روزی این حمایت­ها قطع شد بتوانند به فعالیت­ها و رشد خود ادامه دهند.



وی درباره مسائل بین‌الملل اسلامی نیز بیان داشت: انجمن‌ها در گفتمان بین‌الملل اسلامی باید راهی برای تقارب و تعامل به منظور تعالی یکدیگر بردارند و با نمایندگان المصطفی در خارج کشور همراه شوند.



عضو جامعه مدرسین حوزه اضافه کرد: تنها با اتصال و تداوم ارتباط علمی - فرهنگی با نمایندگان المصطفی می‌توان راه تبلیغ را هموارتر کرد و از این رو، پیشرفت علمی، مهم‌ترین رکن، بنیاد و پایه تعالی انجمن‌هاست.



وی در ادامه با اشاره به وجود رقبای منطقه‌ای و جهانی برای جامعه المصطفی و گفتمان انقلاب اسلامی اظهار داشت: دانشی که از قم به عالم منتشر می‌شود، به سود عالم است و المصطفی تنها به دنبال عرضه فکر و معرفت به عالم است و در این راه از توان علمی بالایی برخوردار است که می‌تواند سالانه هزاران مقاله علمی به جهان عرضه کند.



لزوم افزایش انجمن‌ها براساس ملیت



رئیس جامعه المصطفی در پایان بر لزوم کیفیت‌گرایی روز افزون واحدهای خارج کشور، افزایش تعداد انجمن‌ها از 32 ملیت به 100 ملیت تا سال آینده، افزایش تولیدات علمی به بیش از دو زبان و ... از سوی انجمن‌های این نهاد حوزوی تأکید کرد.

