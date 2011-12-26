رضا سیار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در برنامه ریزی های کلان بخش کشاورزی نیازمند اطلاعات دقیق و به هنگام از کلیه منابع بخش کشاورزی هستیم وسامانه مشخصات بهره‌‌برداران بخش کشاورزی به این منظور راه اندازی شده است.



وی افزود: موجود بودن اطلاعات بهره برداران باعث می شود تا آنها بتوانند از تمامی خدماتی که برای این بخش در نظر گرفته می شود بهره مند شوند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم استفاده از اطلاعات ثبت شده توسط کشاورزان برای برنامه ریزی تولید و تعیین الگوی کشت، تعیین میزان محصولات مختلف کشاورزی و تعیین نهادهای مورد نیاز تولید را از جمله اهداف راه اندازی این سامانه توسط وزارت جهاد کشاورزی ذکر کرد.



سیار برنامه ریزی برای بازار محصولات اعم از مصرف داخلی و صادرات محصولات مازاد بر نیاز کشور، جا به جایی کلیه خدماتی را که از ناحیه دولت به بهره برداران تعلق می گیرد از دیگر اهداف راه اندازی این سامانه عنوان کرد.



وی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از اطلاعات این سامانه می‌تواند علاوه بر تعیین نیاز واقعی نهادهای تولید، برنامه ریزی برای تأمین نیاز در زمان و مکان مناسب را انجام دهد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم بهره برداران می توانند فقط تا پایان دی ماه با مراجعه به دفاتر ICT روستایی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر شرکت‌های تعاونی تولید و مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.



وی با بیان اینکه متقاضیان باید با ورود به سامانه از کد ملی خود به عنوان رمز عبور استفاده کنند، گفت: از 16 هزار بهره بردار موجود در قم، تعداد 7 هزار نفر یعنی 42 درصد ثبت نام کرده‌اند.



سیار افزود: از این پس کلیه خدمات دولتی نظیر تسهیلات بانکی و کمک‌های یارانه‌ای که در آینده نزدیک به بهره برداران تعلق می‌گیرد از طریق همین سامانه انجام می‌شود و آنها در صورتی می‌توانند از این خدمات استفاده کنند که در این سامانه ثبت نام کرده باشند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در بخش دیگری از سخنان خود در تعریف بهره بردار و عمومیت این واژه اظهار داشت: بهره بردار بخش کشاورزی شامل تمامی مرغداران، دامداران، کشاورزان، باغداران، زنبورداران، آبزی پروران و … بدون محاسبه مساحت و تعداد می‌شود.

