پنج نامزد انتخاباتی در حوزه مرکزی استان هرمزگان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از ثبت نام انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه مرکزی استان هرمزگان با ثبت نام پنج نامزد انتخاباتی به پایان رسید.

سه نفر از داوطلبان با حضور در ستاد انتخابات بندرعباس و دو نفر دیگر با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور برای کاندیداتوری از حوزه مرکزی استان هرمزگان ثبت نام کردند.

از جمله افراد شاخصی که روز یکشنبه برای ثبت نام انتخابات در محل ستاد انتخابات شهرستان بندرعباس در فرمانداری بندرعباس حاضر شدند می توان به حسین سالاری مدیرکل سابق امور اجتماعی استانداری هرمزگان و فرماندار سابق سیریک اشاره کرد.

همچنین سلیمانی نامزد دوره پیشین انتخابات مجلس امروز برای تکمیل مراحل ثبت نام خود در محل فرمانداری حاضر شد که به علت ناقص بودن مدارک، ثبت نام قطعی وی به روزهای آینده موکول شد.

علی دیرباز نماینده سابق مردم بندرعباس در مجلس که در انتخابات دوره گذشته با اختلاف کمی به مجلس راه نیافت امروز با حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کرد.

حوزه انتخابیه مرکزی هرمزگان شامل شهرستانهای بندرعباس، بندرخمیر، قشم، ابوموسی و حاجی آباد است.

همچنین سید عبدالکریم هاشمی مدیرکل سابق منابع انسانی استانداری هرمزگان امروز با حضور در فرمانداری میناب برای کاندیداتوری از حوزه شرق هرمزگان ثبت نام کرد.

احمد جباری نماینده فعلی مردم غرب هرمزگان در مجلس نیز امروز در مجلس شورای اسلامی برای حضور در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.