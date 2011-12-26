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۵ دی ۱۳۹۰، ۹:۴۲

مصباحی مقدم در گفتگو با مهر:

پیش فروش سکه و ارز به ترکیدن حباب قیمت ها کمک می کند

پیش فروش سکه و ارز به ترکیدن حباب قیمت ها کمک می کند

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی سیاست دولت مبنی بر پیش فروش سکه در بانک ها را عامل از بین رفتن حباب قیمت ها و در عین حال پاسخی به در خواست مردم برای حفظ ارزش پولشان خواند.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص سیاست های جدید دولت در بازار سکه و ارز اظهار داشت: سیاست های جدید از جمله پیش فروش سکه برای از بین بردن حباب قیمت های ارز و سکه در بازار است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش فروش ارز و سکه روش خوبی است افزود: این روش تقاضای مردم را برای حفظ ارزش پول خودشان را جواب می دهد بدون اینکه تقاضای واقعی نسبت به سکه و ارز را بالا ببرد و بی دلیل قیمت سکه و ارز را در بازار افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پیش ادامه روند افزایش قیمت سکه بانک مرکزی تصمیم به اجرای سیاست پیش فروش سکه گرفت .

در چهار روز نخست اجرای طرح پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی، بیش از 550 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش فروش شده که باعث جمع آوری 3 هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان از بازار - حداقل برای مدت 4 ماه - شده است.

کد مطلب 1493222

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