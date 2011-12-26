پیش فروش سکه و ارز به ترکیدن حباب قیمت ها کمک می کند

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص سیاست های جدید دولت در بازار سکه و ارز اظهار داشت: سیاست های جدید از جمله پیش فروش سکه برای از بین بردن حباب قیمت های ارز و سکه در بازار است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیش فروش ارز و سکه روش خوبی است افزود: این روش تقاضای مردم را برای حفظ ارزش پول خودشان را جواب می دهد بدون اینکه تقاضای واقعی نسبت به سکه و ارز را بالا ببرد و بی دلیل قیمت سکه و ارز را در بازار افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پیش ادامه روند افزایش قیمت سکه بانک مرکزی تصمیم به اجرای سیاست پیش فروش سکه گرفت .

در چهار روز نخست اجرای طرح پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی، بیش از 550 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش فروش شده که باعث جمع آوری 3 هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان از بازار - حداقل برای مدت 4 ماه - شده است.