ایستگاه هواشناسی در محورهای قم نصب شد

مصطفی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایستگاه‌های هواشناسی در راهدارخانه شهید سعادتمند در آزادراه قم - تهران و راهدارخانه راهجرد در محور سلفچگان به سمت اراک نصب شده است.



وی انجام این کار در قم را به عنوان پایلوت و برای اولین بار در کشور عنوان کرد و گفت: اعلام یخ زدگی محورها و اعلام آن از طریق مرکز مانیتورینگ از قابلیت‌های این سیستم است.



اضافه شدن تجهیزات جدید



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری قم همچنین از اضافه شدن تعداد چهار دستگاه کامیون برف روب، سه دستگاه نمک پاش مکانیزه و یک دستگاه برف خور به ناوگان راهداری استان خبر داد.



عباسی ادامه داد: در زمستان سال جاری 70 نفر نیروی راهدار و 140 دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین در هفت راهدارخانه به مسافران ارائه خدمت می کنند.



اقدامات راهداری قم در زمستان امسال



وی در بخش دیگری از سخنان خود از تجهیز تمامی راهدارخانه‌های استان به منظور اسکان مسافران در راه مانده خبر داد و اظهار داشت: اطلاع رسانی به مسافران از طریق نصب بنر در محل راهدارخانه‌ها صورت گرفته است.



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری قم اضافه کرد: با همکاری های انجام شده با ستاد مدیریت بحران استان و جمعیت هلال احمر ذخیره سازی مواد غذایی خشک و لوازم گرمازا به ویژه در دو راهدارخانه شهید سعادتمند در آزادراه قم - تهران و راهدارخانه راهجرد در محور سلفچگان انجام شده است.



عباسی نصب 16 دستگاه تابلوی ( تعیین سرعت جاده) در تمامی محورهای استان برای اعلام سرعت VSL سطح هر یک از محورها و تجهیز گردنه ها و رفوژ میانی بزرگراه ها ( جزیره میانی بزرگراه ها) به کیسه های ماسه، نمک را از دیگر اقدامات انجام شده راهداری برای فصل زمستان ذکر کرد.



وی ادامه داد: شماره تلفن 6660001 الی 5 مرکز مدیریت راه های اداره کل راه و ترابری استان در تمامی ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص راه های حوزه استان است.



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری قم افزود: مسافران می توانند با ارسال پیش شماره مقصد به سامانه پیامک 30000141 از وضعیت راه‌های شهر مقصد مطلع شوند.



عباسی گفت: عملیات راهداری امسال از تاریخ پانزدهم آذرماه آغاز و تا پایان روز بیستم فروردین ادامه دارد.

