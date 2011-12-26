تبلیغ دین اولین عنصر در قیام عاشورا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی در مراسم پایانی گردهمایی مسئولان تشکل‌های فرهنگی جامعه المصطفی با اشاره به اهمیت قیام امام حسین(ع) و اثرات پربار تاریخی آن اضافه کرد: نهضت امام خمینی‌(ره) با اراده الهی و الهام‌گیری از عاشورای امام حسین‌(ع) به موفقیت رسید و ریشه در اندیشه‌های الهی داشت.



وی فلسفه اصلی قیام عاشورا را تبلیغ و دعوت به دین دانست و تاکید کرد: مخاطبان این دعوت هفت ‌میلیارد بشر هستند؛ از این رو و بر اساس این فلسفه، باید تمام مهارت‌ها و توانایی‌هایمان را در عالم به کار گیریم.



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اهمیت این قیام زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم دستاوردهای آن بر اساس تجربه در میدان عمل و جنگ و با خون و شمشیر تحقق یافته است.



اعرافی با بیان اینکه عاشورا به دو مرحله پیش و بعد از شهادت دسته‌بندی می شود اظهار داشت: این دو مرحله از مدینه تا عاشورا و پس از عاشورا تا مدینه را شامل می‌شود که در مجموع، به حدود پانزده زیرمرحله تقسیم می‌شود.



وی ادامه داد: مرحله نخست، از مدینه تا عاشورا، مرحله پیام، تبلیغ و ابلاغ برای تمام انسان‌هاست؛ البته اگر کمی بیشتر دقت کنیم، کل این حرکت بزرگ از مدینه تا عاشورا، دعوت الهی و تبلیغ برای انسان‌ها بوده است و لازم است ابعاد و زوایای این تبلیغ را از نگاه عاشورا بنگریم.



عاشورا حادثه ای برنامه ریزی شده بود



عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پیام‌های عاشورا اضافه کرد: بدون تردید، از لحظه آغاز، حرکت و شهادت سالار شهیدان(ع) طبق نقشه و برنامه بود که تبلیغ برای دین اولین عنصر در این قیام است.



وی افزود: پس از عاشورا، همه حرکت‌ها به نحوی برنامه‌ریزی شده است که رسالت شهدا از غبار تاریخ محو نشود و بردن زن و بچه، محاورات انجام‌شده و... شواهدی بر این مدعاست.



رئیس جامعه المصطفی صبر و استقامت طاقت‌فرسای حضرت زینب کبری(س) که اسوه و نمایشگاه شکیبایی تاریخی برای تمام انسان‌های عالم است را دیگر پیام عاشورا برشمرد و تصریح کرد: مبلغان ما نیز باید این چنین عمل کنند، امام حسین(ع) و اهل بیت ایشان در سخت‌ترین و هولناک‌ترین صحنه جنایت تاریخ و طوفان‌های بلا به هیچ وجه متزلزل نشدند و ما هم نباید در تبلیغ دین متزلزل شویم.



لزوم انسجام در خانواده تبلیغ



وی خواستار همکاری و انسجام خانواده مبلغان شد و گفت: اگر مجموعه‌ای از زن و بچه و... همه با هم و یکدل و در نهایت همبستگی و انسجام رسالت تبلیغی را انجام دهند، کاروان تبلیغ به مقصد خواهد رسید و کار کامل خواهد شد و خانواده در مقام کاروان تبلیغی، باید منسجم، متحد و هماهنگ، با نگاهی آسمانی و رویکرد تبلیغی برگرفته از عاشورا و قیام حسینی فعالیت کند.



حجت الاسلام اعرافی خشیت و اخلاق الهی را درس دیگری از عاشورای حسینی دانست و اضافه کرد: خشیت و اخلاص عاشورا آن قدر متعالی است که جز به غیر خدا به دست نمی‌آید و زیبایی و عظمت در کاروان عاشورا تجلی یافته است.