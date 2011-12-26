به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فردوسی پور در نشست بررسی بیداری اسلامی که با حضور طلاب غیرایرانی در قم برگزار شد با اشاره به تحلیل اندیشمندان غربی از انقلاب اسلامی گفت: تحلیل این افراد از انقلاب ایران بر حوزه روان شناختی جامعه مدنی استوار است.



وی اظهارداشت: این اندیشمندان در تحلیل انقلاب اسلامی ایران می گویند مردم ایران با انقلاب خود، خواستار حاکمیت یک جامعه مدنی بودند که بعدا به اشتباه خود پی بردند.



رئیس اداره آفریقای عربی وزارت امور خارجه با بیان اینکه این اندیشمندان گذر از مدل پست مدرن را به انقلاب اسلامی نسبت می‌دهند افزود: این تحلیل به دنبال آن ارائه شده است که دیده‌اند ملت ایران خواهان ایجاد حاکمیت برخاسته از اسلام و پیگیری خواسته‌های اسلامی است.



وی با اشاره به اذعان غرب مبنی بر نشأت گرفتن هر حرکت مردمی در منطقه بر مدار دین تصریح کرد: غربی‌‌ها معتقدند هر دگرگونی و دگردیسی که در منطقه خاورمیانه اتفاق بیفتد برگرفته از خواسته دینی مردم است.



فردوسی پور تاکید کرد: براین اساس، اعتقاد برخی مبنی بر اینکه بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه فرایندی توطئه‌مدار است اشتباه است.



وی در توضیح این دیدگاه تاکید کرد: آمریکایی‌ها وقتی دیدند نمی‌توانند دیکتاتورها را حفظ کنند و منافع آنان تأمین شود وضعیت را دچار تغییر کردند که براساس‌ آن بتوانند استعمار جدید خود را در منطقه حفظ کنند.



رئیس اداره آفریقای عربی وزارت امور خارجه اضافه کرد: خیزش‌های مردمی منطقه مبتنی بر بلوغ فکری و شعور سیاسی مردم و برگرفته از آیین مقدس اسلام است و رفتن بن علی و مبارک حرکت آمریکا برای حفظ منافعش در منطقه نبوده است.



وی با اشاره به ترفندهای آمریکا در شرایط جدید تصریح کرد: آنها پی برده اند که بهترین راه برای حفظ منافع آنان ایجاد تفرقه مذهبی است.



فردوسی‌پور با اشاره به انفجارهای اخیر در عراق بیان کرد: این انفجارها در راستای القاء این فکر است که خروج آمریکا از عراق امنیت را هم با خود برده است.



وی در ادامه با اشاره به حرکت‌های ضد اسرائیلی مردم منطقه گفت: یکی از مهمترین فلسفه‌های بیداری اسلامی نزاع با رژیم صهیونیستی به عنوان مولود ناپاک استعمار انگلیس است.



رئیس اداره آفریقای عربی وزارت امور خارجه اضافه کرد: ترجمان انقلاب اسلامی و نهضت مقدس امام راحل سبب شد چشم مردم منطقه به این ترجمان باز و امروز به رکن اساسی خیزش مردم مصر علیه رژیم صهیونیستی تبدیل شود.