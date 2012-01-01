تدوین نظام نامه پیمانکاران ساختمانی/ سهم ناچیز پیمانکاران بومی در عمران قم

مهندس عباس پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف و فلسفه راه اندازی تدوین نظام نامه پیمانکاران ساختمانی را دست‌یابی به حق و حقوق پیمانکاران عنوان کرد و بیان داشت: فلسفه دیگر این نظام نامه سامان دهی پیمانکاران و ایجاد بستر بازرسی و نظارت دقیق بر پروژه‌های پیمانی است تا بدین وسیله به دولت کمک کنیم و هماهنگ باشیم.



اهداف نظام نامه پیمانکاری



وی از راه اندازی و تدوین این نظام نامه پیمانکاری در کانون‌های شرکت‌های ساختمانی، تجهیزاتی و تاسیساتی شهرهای مختلف کشور خبر داد و گفت: اجرای این مرام نامه می‌تواند پیمانکاران را صاحب حق و حقوق کند و رابطه میان پیمانکار و کارفرما ضابطه‌مند و عادلانه می‌شود، چرا که 60 سال است که دولت کارفرما است و در هنگام عقد قرارداد اختیارات تقریبا یک طرفه‌ای را برای خود قائل می‌شود که با ابلاغ و اجرای این نظام پیمانکاری می‌توان بستر و مسیر رشد و تعالی پیمانکاران متعهد و توانمند را فراهم کرد.



پناه با بیان اینکه این نظام نامه می‌تواند جلوی پیمانکاران متخلف و ناکارآمد را بگیرد و نیز مشکلات نابرابری و بی‌عدالتی در مناقصه‌ها را برطرف کند، گفت: نظام نامه پیمانکاران ساختمانی درحال تدوین و رفع اشکال است در آینده نزدیک به صورت لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.



انجمن پشتوانه مطمئن اعضای خود است



مدیر انجمن شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و راه سازی استان قم، با تاکید براینکه این مجموعه در یازده سال گذشته منشاء خیر و خدمات فراوانی برای اعضا خود بوده است، گفت: این انجمن براساس ماده 133 قانون کار و با ثبت رسمی در اداره کار و اجتماعی استان درجهت حمایت فنی و اداری از شرکت‌های ساختمانی پیمانکاران مشاوران و کارفرمایان ساختمانی تشکیل شده است.



پناه با اشاره به اینکه انجمن درجهت بهبود فرایندهای فنی - اجرایی ساختمانی تشکیل شده است، بیان داشت: این انجمن در شورای فنی استان دارای جایگاه ویژه‌ای است و پنج کمیته هم برای تسهیل کار انجمن تشکیل شده است.



تشریح عملکرد کمیته‌های انجمن



وی با بیان اینکه شورای فنی استان تحت نظر استانداری فعالیت می‌کند، با تشریح فعالیت این کمیته‌ها ادامه داد: کمیته پیمان وظیفه رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات مختلف پیمانکاران را برعهده دارد و کمیته کنترل کیفیت هم برای نظارت اعضای انجمن برای کیفیت ساخت و استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد براساس ماده واحده نشریه 101و 155استاندارد ساختمانی کشور است.



پناه در ادامه به وظیفه کمیته نظارت در بازرسی و سرکشی دوره‌ای از کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی اشاره و اظهار داشت: آخرین کمیته هم کمیته آموزش است که دوره‌های تخصصی آموزشی برای اعضا برگزار می‌کنیم.



تنها شرکت‌های معتبر و باسابقه را به عضویت می‌پذیریم



عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی تاسیساتی و راه سازی استان قم با اعلام این مطلب که حدود 350 شرکت در استان کارهای عمرانی و ساختمانی انجام می‌دهند، گفت: از این تعداد تنها 80 شرکت عضو انجمن هستند و شرایط فعالیت دارند.



وی با تاکید براینکه اعضای انجمن بیشتر مهندسان راه سازی، پل سازی، تاسیساتی و ساختمانی هستند، گفت: این انجمن تنها اعضایی را به عضویت می‌پذیرد که دارای مجوزهای کیفی کار و حسن شهرت کافی باشند.



سهم ناچیزمهندسان استان در پروژه های عمرانی و مسکن



پناه درباره این سوال که آیا شرکت‌های بومی استان نقش پررنگ و سازنده‌ای در مسکن مهر دارند، توضیح داد: زمانی که در بخش اول مناقصه پروژه‌های مسکن مهر شرایط را داشتن گرید یک و دو اعلام کردند شرکت‌هایی که دارای این درجه باشند را در استان نداشتیم.



وی از سهم ناچیز شرکت‌های توانمند و مجرب ساختمانی استان در مسکن مهر ابراز نارضایتی کرد و افزود: با رایزنی‌هایی که از طرف انجمن شد قرار شد که شرکت‌های ساختمانی با گرید 4 و 5 را هم در مناقصه‌ها شرکت دهند اما چه فایده که سازمان مسکن و شهرسازی سابق اکثر پروژه‌ها را به شرکت‌های غیر بومی واگذار کرده بود و شرکت‌های استان بی‌نصیب ماندند!



راه اندازی سایتی ویژه پیمانکاران زیر نظرانجمن



مدیر پروژه‌های ساختمانی و راه سازی با بیان اینکه با تلاش بسیارو پیگیری‌های بسیار وزارت راه و شهرسازی را مجاب کردیم که یک سایت ویژه برای پیمانکاران راه اندازی کند، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به انجمن این امکان را داده است که پیمانکاران را که دراین سایت ثبت نام می‌کنند تایید صلاحیت کرده و به پروژه‌های استانی معرفی نماید.



عضو هیئت مدیره شرکت‌های ساختمانی تاسیساتی و راه سازی استان قم افزود: این سایت که درسال 89 راه اندازی شده است، تنها معبر تایید و پروژه یابی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی است.



تعامل و همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان



پناه به تفاوت سازمان نظام مهندسی ساختمان با انجمن اشاره کرد و اظهار داشت: نوع کار انجمن با سازمان نظام مهندسی تفاوت دارد از این نظر که سازمان در طراحی و نظارت پروژه‌ها نقش دارد و کار اجرا و ساماندهی سخت افزاری پروژه‌های پیمان و رسیدگی به درخواست و کار پیمانکاران با انجمن است.



مدیر پروژه‌های عمرانی استان با عنوان این مطلب که بسیاری از اعضای نظام مهندسی عضو انجمن نیز هستند و منعی از این نظر وجود ندارد، بیان داشت: در روزهای اخیر تفاهم نامه‌ای میان سازمان راه و شهرسازی، نظام مهندسی و انجمن بررسی شده که هر پروژه‌ای که دراستان انجام می‌شود تحت نظر این سه موسسه باشد تا کار هماهنگ و با کیفیت انجام شود.



لزوم بازنگری در انجام مناقصه‌های استان



عضو هیئت مدیره شرکت‌های ساختمانی تاسیساتی و راه سازی استان قم با انتقاد از نحوه انجام مناقصه‌ها در استان بیان داشت: تصمیم گیری‌های که در کمیسیون‌های مناقصات دستگاه دولتی انجام می‌گیرد مورد تایید و رضایت ما نیست.



مجری پروژه‌های عمرانی، با تاکید براینکه نباید انتخاب برنده مناقصه براساس میزان قیمت باشد، گفت: بیشتر پروژه‌های استانی توسط سازمان راه و شهرسازی، سازمان نوسازی مدارس و... انجام می‌شود که لازم است انتخاب برگزیده براساس شایستگی و رعایت کیفیت باشد و نباید کمیسیون‌های عمرانی ادارات ارزانی قیمت را ملاک شایستگی پیمانکار قرار دهند.



پناه در این زمینه پیشنهاد داد: باید برای پروژه‌های استانی حتما از پیمانکاران بومی استفاده شود و البته پیمانکارانی که قیمت خیلی بالا و یا قیمت خیلی پایین می‌دهند را از شرکت در مناقصه‌ها منع کرد.



پروژه‌های استان در دست دیگران است!!



وی از واگذاری برخی پروژه‌ها به پیمانکاران غیر بومی انتقاد کرد و ادامه داد وگفت: برخی اوقات پیش آمده که این پیمانکاران توان اجرای پروژه را ندارند و مجبور می‌شوند آن را نیمه کاره به شرکت‌های استان واگذار کنند.



پناه افزود: برخی شرکت‌های غیر بومی با قبول پروژه‌های استان‏، با دریافت یک حق العمل دلالی آن را به شرکت‌های بومی استان می‌فروشند.



باید فکری به حال نحوه پرداخت بیمه شرکت‌های ساختمانی کرد



عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی تاسیساتی و راه سازی استان قم یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های ساختمانی و پیمانکاری را بیمه کارکنان دانست و گفت: شرکت‌های ساختمانی تا زمانی که قرارداد پیمانی و پروژه دارند می‌توانند لیست بیمه کارکنان خود را تامین کنند ولی بسیاری از مواقع پیش می‌آید که این شرکت‌ها بیکارند ولی به دلیل اینکه نمی‌خواهند درحق کارکنان خود اجحاف کنند مجبوند نیروی خود را حفظ کرده و بیمه آنان را تامین کنند. در حالی که انجام این کار برای مدیران شرکت‌ها مشکل است و باید دولت تسهیلاتی را برای این شرکت‌ها در چنین مواقعی فراهم کند.



وی افزود: چطور است دولت زمانی که یک کارگر بیکار می‌شود به او حق بیکاری می‌دهد اما برای شرکت‌هایی که نمی‌خواهند نیروی خود بیکار شود و حق بیمه اورا از جیبشان تقبل می‌کنند، حق و حقوقی در نظر نمی‌گیرد؟



عدم تخصیص اعتبارات یکی از دلایل دیرکرد پروژه‌ها



عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی تاسیساتی و راه سازی استان قم از عدم تخصیص به موقع اعتبارات به پروژه‌های در دست اجرا ابراز نارضایتی کرد و گفت: وقتی این ناهماهنگی وجود داشته باشد پیمانکار دچار کمبود بودجه شده و مشکلاتی پیش می‌آید و باعث می‌شود که یا پروژه تعطیل شود و یا به موقع و سروقت آماده نشود و در ‌‌نهایت باعث نارضایتی مردم می‌شود.



پناه در این زمینه پیشنهاد داد: باید در این زمینه مانند کشورهای پیشرفته که کارفرما بعد از اینکه پروژه را به پیمانکار واگذار می‌کند کل کار در اختیار بانکی گذاشته می‌شود و بانک نیز با تامین بودجه کار باعث می‌شود پروژه با بهترین کیفیت و در موعد مقرر ساخته و تحویل شود.



نباید میان صنعتگر و پیمانکاران ساختمانی تبعیض باشد



مدیر پروژه‌های ساختمانی و راه سازی استان قم از وجود نوعی تبعیض میان پیمانکاران ساختمانی با صنعتگران خبر داد و گفت: هنوز تاثیر آبادگری و اشتغال زایی پیمانکاران پروژه‌های عمرانی برای برخی از مردم و بویژه مسئولان روشن نشده است و همانطور که یک تولید کننده دراشتغال زایی و توسعه اقتصادی موثر است به‌‌ همان اندازه یک پیمانکار پروژه‌های عمرانی می‌تواند تاثیرگذار و مفید باشد



وی با تاکید براینکه کمبود نقدینگی در اجرای پروژه‌های عمرانی استان مشهود است، افزود: متاسفانه شرایط دریافت تسهیلاتی که یک تولید کننده دارد یک پیمانکار ندارد و ما مجبوریم برای پیشبرد پروژه‌ها از تسهیلات با سود بانکی سنگین و واسپاری تضمین‌های متفاوت استفاده کنیم که برای ما مشکل ساز شده است.



پیمانکاران متعهد برای آبادگری و توسعه استان هم قسم هستند



پناه با عنوان این مطلب که یک مهندس ساختمان و عمران متعهد به دنبال رونق شهر و آباد‌گری کشورش است گفت: شرکت انجمن ساختمانی برای خدمت رسانی و حفظ حقوق مردم و مجری پروژه‌ها تشکیل شده و می‌خواهیم با ساماندهی کیفیت کار پیمانکاران ضمن اینکه آن‌ها حق خود را دریافت کنند از طرفی هم پا سخگوی برنامه‌های خود باشند



وی با تأکید بر اینکه یک پیمانکار توانمند و خوش فکر می‌تواند با اجرای پروژه‌های خارج کشوری برای استان و کشور ارز آور باشد ادامه داد: مابرای کمک به دولت توانایی و تجربه خوبی داریم به شرط اینکه بستر همکاری و تعامل و نیز باور فعالیت‌های انجمن شرکت‌های ساختمانی فراهم باشد.

