1700 جلد شناسنامه مکانیزه در چالوس صادر شد

شعبان علی ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 907 واقعه ولادت در این مدت در چالوس ثبت شده که از این تعداد 895 واقعه در مهلت قانونی ثبت شده است.

وی افزود: در آمار وفات 375 واقعه ثبت شد که از این تعداد 371 واقعه در زمان مقرر ثبت و با 98.9 درصد ثبت در مهلت قانونی پنج درصد بیش از انتظار ثبت را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه در ولادت 6.4 درصد و در وفات 9.6 درصد کاهش را نسبت به 9 ماهه سال 89 شاهد بودیم تصریح کرد: در امر ازدواج با ثبت 899 واقع کاهش پنج درصدی و در طلاق با رشد مواجه بودیم.

رئیس ثبت احوال چالوس با اشاره به اینکه طبق آخرین آمارمنتشره سازمان آمار از سال 85 جمعیت شهرچالوس و بخش مرکزی در دو حوزه روستایی و شهری، 88 هزار و 38 نفر هستند که از این تعداد 44 هزار و 119 نفر مرد و 44 هزار و 919 نفر را زنان تشکیل می دهند.

وی از کسب مجدد رتبه اول ثبت احوال شهرستانهای استان در بخش ارائه عملکرد برای چندین بار متوالی توسط ثبت احوال چالوس خبر داد.